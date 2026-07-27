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Resumen

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"La Odisea" de Christopher Nolan llegó a las salas de cine con una gran campaña promocional.
"La Odisea" de Christopher Nolan llegó a las salas de cine con una gran campaña promocional.
Por Carlos Herrera

Las calles de París están tomadas por un caballo encabritado sobre fondo de noche y flamas. Los actores han llegado en mancha: prácticamente todo el elenco, comenzando por el director, recitan su parte de la experiencia desde algún hotel de cinco estrellas. Los diarios y revistas llevan meses hablando sobre la película. Rara vez se ha visto una campaña promocional tan intensa.

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