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Resumen

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Tom Wolfe retratado en octubre del 2004.
Tom Wolfe retratado en octubre del 2004.
/ Photo � David Corio
Por Enrique Planas

Impecable en su traje blanco de tres piezas y camisa de cuello almidonado, el hombre al que se le consideró padre del nuevo periodismo nunca creyó en la paternidad responsable. No se sintió nunca un referente cultural de la segunda mitad del siglo XX, y más bien declaró la guerra a quienes creyeron serlo: Norman Mailer, por ejemplo.

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