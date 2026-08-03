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Tras la gesta del Viking 1, hoy los rovers recorren Marte. Se espera que, en una década o dos, los humanos alcancen su superficie.
Tras la gesta del Viking 1, hoy los rovers recorren Marte. Se espera que, en una década o dos, los humanos alcancen su superficie.
/ Historical
Por Jorge Paredes Laos

Era la época de la Guerra Fría. Todavía se vivía la efervescencia por la llegada a la Luna y Estados Unidos y la Unión Soviética pugnaban por poner una nave en suelo marciano. Por eso, la NASA decidió conmemorar los 200 años de la independencia del país con el amartizaje de una sonda espacial, una proeza digna de tan emblemática fecha. Todo estaba preparado para que el módulo de la Viking 1 descendiera en Marte el simbólico 4 de julio de 1976, pero las fotografías enviadas desde el orbitador demostraron que el sitio era más accidentado de lo previsto. Por este motivo, la nave continuó en órbita hasta encontrar un mejor lugar.

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