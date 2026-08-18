Por Redacción EC

En los últimos años, TikTok y YouTube se han consolidado como algunas de las plataformas más populares a nivel mundial, gracias a los millones de videos virales que atraen la atención de los usuarios. De hecho, suelen acumular múltiples vistas y reproducciones debido a las particularidades de los clips. Así, en esta ocasión, una particular historia ha llamado la atención de los usuarios de internet, luego de que una adolescente de 14 años intentara conseguir trabajo en la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA), pero fuera rechazada. Sin embargo, no imaginó que años más tarde encontrara una oportunidad laboral en un reconocido centro espacial y que se prepara para liderar una exploración en Marte. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.