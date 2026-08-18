En los últimos años, TikTok y YouTube se han consolidado como algunas de las plataformas más populares a nivel mundial, gracias a los millones de videos virales que atraen la atención de los usuarios. De hecho, suelen acumular múltiples vistas y reproducciones debido a las particularidades de los clips. Así, en esta ocasión, una particular historia ha llamado la atención de los usuarios de internet, luego de que una adolescente de 14 años intentara conseguir trabajo en la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA), pero fuera rechazada. Sin embargo, no imaginó que años más tarde encontrara una oportunidad laboral en un reconocido centro espacial y que se prepara para liderar una exploración en Marte. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

LA HISTORIA DE UNA JOVEN QUE DESAFIÓ A LA NASA Y SE PREPARA PARA UNA EXPLORACIÓN EN MARTE

Según SpaceDaily, Claire Parfitt, con 14 años, intentó acercarse a la NASA en busca de una oportunidad laboral que le permitiera ganar experiencia laboral, pero su solicitud fue rechazada. Lejos de abandonar su objetivo, la joven mantuvo su interés por la exploración espacial y continuó desarrollándose profesionalmente en este ámbito. Así, con 17 años, logró conseguir una oportunidad laboral temporal en el National Space Centre de Leicester, donde participó en la preparación de piezas para una exposición. Entre ellas se encontraba un inodoro utilizado en el espacio y el traje de la astronauta Helen Sharman.

De limpiar un inodoro espacial a trabajar rumbo a Marte: la historia de una joven que desafió a la NASA. | Foto: Instagram Claire Parfitt

Asimismo, en declaraciones para la BBC, Parfitt recuerda con gran entusiasmo esta labor, especialmente por el particular diseño de este dispositivo, creado para funcionar en condiciones fuera de la Tierra. Es importante mencionar que, actualmente, la mujer de 42 años trabaja en el desarrollo y análisis de tecnologías destinadas a futuras misiones a Marte. Además, integra un grupo internacional dedicado a coordinar iniciativas de exploración y estudiar las condiciones necesarias para establecer una eventual presencia humana en el planeta rojo, conforme comparte La Nación.

¿QUÉ HALLÓ EL ROVER CURIOSITY EN MARTE?

En mayo de 2024, se produjo un descubrimiento por azar, cuando el rover Curiosity, que pesa casi 900 kilogramos, se desplazaba por el canal Gediz Vallis, una zona con una rica historia geológica. Durante su recorrido, pasó sobre una roca que, al romperse, mostró una estructura cristalina de un intenso color amarillo. Ante ello, la NASA empezó a examinar la composición de dicho material, señalando que se trataba de azufre elemental puro, difícil de encontrar en la Tierra.

De esta manera, los expertos estudiaron cómo esta sustancia se formó en el planeta rojo, resaltando la relevancia de este descubrimiento. “Encontrar un campo de piedras hechas de azufre puro es como encontrar un oasis en el desierto. No debería estar ahí, por eso ahora tenemos que explicarlo. Descubrir cosas extrañas e inesperadas es lo que hace que la exploración planetaria sea tan emocionante”, explicó en un comunicado de la agencia espacial estadounidense, Ashwin Vasavada, científico del proyecto, del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA.