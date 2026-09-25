Durante semanas, un pastor alemán permaneció junto a una carretera del sur de Polonia con una esperanza que parecía no desaparecer: encontrar nuevamente a las personas que consideraba su familia. El animal observaba cada vehículo que pasaba, se acercaba cuando alguno disminuía la velocidad y olfateaba en busca de una señal conocida. Su historia comenzó a cambiar cuando la bloguera polaca Eva zu Beck lo encontró en la región de Podhale y decidió ayudarlo, pese a que el perro desconfiaba de cualquier persona que intentara acercarse. Tras el rescate, recibió el nombre de Atlas y comenzó una nueva etapa marcada por el cuidado, la recuperación y la búsqueda de un hogar. Conoce cómo este pastor alemán pasó del abandono y el miedo a encontrar una familia que le permita recuperar la tranquilidad.

¿CÓMO TERMINÓ ATLAS ABANDONADO JUNTO A UNA CARRETERA?

A finales de julio de 2026, la bloguera Eva zu Beck encontró al pastor alemán en la región de Podhale. En un primer momento llegó a pensar que podía tratarse de su propia mascota, pero al observarlo mejor notó que estaba hambriento, desorientado y muy desconfiado.

Las averiguaciones realizadas entre los vecinos permitieron conocer que alguien lo había dejado en ese lugar aproximadamente dos semanas antes. Desde entonces, el perro permanecía cerca de la carretera y se acercaba cada vez que un automóvil disminuía la velocidad, aparentemente esperando encontrar a sus antiguos dueños.

Los habitantes ya habían intentado rescatarlo, pero el animal escapaba cuando alguien se aproximaba y corría hacia el bosque. Zu Beck decidió entonces cambiar de estrategia. En lugar de intentar atraparlo, comenzó a acercarse gradualmente y a ofrecerle alimentos con olores atractivos para que pudiera asociar su presencia con algo positivo.

Después de varios días, el perro empezó a acercarse por voluntad propia y llegó a comer directamente de la mano de la mujer. Con ayuda de un tranquilizante, finalmente pudieron contenerlo y llevarlo a recibir atención veterinaria. Fue entonces cuando recibió el nombre de Atlas.

¿QUÉ DESCUBRIERON SOBRE ATLAS DESPUÉS DE RESCATARLO?

Una vez instalado en un entorno seguro, el pastor alemán mostró una personalidad que poco tenía que ver con la actitud defensiva que había mantenido en la carretera. Se volvió juguetón, cariñoso y dispuesto a relacionarse con las personas. También evidenció características propias de su raza, como inteligencia, capacidad de aprendizaje y estado de alerta.

Sin embargo, los controles veterinarios revelaron un problema importante. Atlas tenía aproximadamente tres o cuatro años y padecía una displasia de cadera grave, posiblemente agravada por una lesión antigua. Por ello, no era adecuado para practicar deportes ni realizar largas caminatas, aunque sí podía disfrutar de paseos más cortos.

También existía la posibilidad de que necesitara inyecciones mensuales para controlar el dolor durante el resto de su vida.

Sus necesidades no eran únicamente físicas. El perro presentaba una ansiedad por separación leve, por lo que necesitaba compañía y un proceso de adaptación progresivo después de la experiencia que había atravesado, según informa Clarín.

¿CÓMO CONSIGUIÓ ATLAS UNA NUEVA FAMILIA?

Como zu Beck ya convivía con un perro grande, consideró que Atlas necesitaba un hogar donde pudiera recibir atención exclusiva. La familia debía tener experiencia con perros y estar preparada para acompañarlo durante su adaptación.

También se buscaba una vivienda sin gatos ni niños pequeños, debido a que todavía no se conocía cómo reaccionaría ante ellos. Una perra amigable, en cambio, podía convertirse en una buena compañera. Además, no debía permanecer solo durante todo el día.

La búsqueda terminó el 20 de septiembre, cuando zu Beck anunció en Instagram que Atlas había sido adoptado. La bloguera agradeció a Kasia y a su familia por recibirlo y explicó que tendría la posibilidad de continuar atendiendo sus problemas de salud.

“Me alegra mucho que tenga la oportunidad de ser evaluado para una cirugía de cadera por los mejores ortopedistas del país, así como la posibilidad de socializar adecuadamente”, escribió.

En su nueva casa también aparecieron aspectos inesperados de su personalidad. Uno de ellos fue su gusto por descansar en el sofá. “Su afición por el sofá fue toda una sorpresa”, comentó zu Beck.

Cinco días después de la partida de Atlas, la rescatista encontró a otro perro corriendo por un camino forestal cercano. Según su primera impresión, probablemente también se trataba de un perro pastor abandonado. “Curiosamente, tenía el presentimiento de que Atlas debía irse pronto para dejar sitio a otro perro... Y aquí está”, contó.

¿QUIÉN ES EVA ZU BECK Y CÓMO CONTINUÓ SU HISTORIA?

Eva zu Beck, cuyo nombre de nacimiento es Ewa Bianka Zubek, nació el 26 de abril de 1991. Es una bloguera, vloguera y presentadora polaca dedicada a contenidos relacionados con viajes y aventuras.

A lo largo de sus recorridos visitó 60 países, entre ellos Mongolia, Pakistán, Afganistán, Yemen e Irak. En Pakistán llegó a vivir durante más de un año y también participó en programas de National Geographic.

Su encuentro con Atlas en Podhale terminó convirtiéndose en una intervención que cambió la vida del animal. Tras semanas esperando junto a una carretera, encontró una familia que pudiera acompañarlo y atender sus problemas de salud.

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