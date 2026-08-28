Por Redacción EC

Junior Silva se ha convertido en uno de los actores más queridos del medio nacional, principalmente por interpretar a Kevin, el “Pollo Gordo”, en Al fondo hay sitio. Si bien a lo largo de su trayectoria también ha participado en diversas producciones de televisión, cine y teatro, el locutor formó parte de reconocidos programas de entretenimiento, lo que le permitió ganar popularidad entre sus seguidores. Sin embargo, en los últimos días, el actor atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida luego de que su querido perrito presentara complicaciones de salud. Su desgarrador testimonio conmovió a los internautas, quienes no dudaron en enviar muestras de cariño y solidaridad tanto al actor como a su mascota. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.