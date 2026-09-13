Pamela López contó el incómodo momento que vivió con hermano de Alejandra Baigorria | Composición EC: @pamelalopezoficial / @baigorriaderek
Pamela López contó el incómodo momento que vivió con hermano de Alejandra Baigorria | Composición EC: @pamelalopezoficial / @baigorriaderek
Por Redacción EC

La vida personal de Pamela López volvió a quedar en el centro de la atención luego de que revelara un episodio que, hasta ahora, había mantenido en reserva y que involucra a Derek Baigorria, hermano menor de Alejandra Baigorria. La popular ‘KittyPam’ contó que una comunicación que empezó con una aparente propuesta laboral terminó generándole incomodidad por la insistencia del joven y los particulares ofrecimientos que habría recibido. Sus declaraciones estuvieron acompañadas de capturas de conversaciones que decidió mostrar en televisión, lo cual posteriormente habría generado una reacción por parte de los integrantes de la familia Baigorria. A continuación, te contamos qué ocurrió entre Pamela López y Derek Baigorria, cómo comenzaron sus comunicaciones y qué dijeron ambos, según lo mostrado en televisión y redes sociales.

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