La vida personal de Pamela López volvió a quedar en el centro de la atención luego de que revelara un episodio que, hasta ahora, había mantenido en reserva y que involucra a Derek Baigorria, hermano menor de Alejandra Baigorria. La popular ‘KittyPam’ contó que una comunicación que empezó con una aparente propuesta laboral terminó generándole incomodidad por la insistencia del joven y los particulares ofrecimientos que habría recibido. Sus declaraciones estuvieron acompañadas de capturas de conversaciones que decidió mostrar en televisión, lo cual posteriormente habría generado una reacción por parte de los integrantes de la familia Baigorria. A continuación, te contamos qué ocurrió entre Pamela López y Derek Baigorria, cómo comenzaron sus comunicaciones y qué dijeron ambos, según lo mostrado en televisión y redes sociales.

¿QUÉ OCURRIÓ ENTRE PAMELA LÓPEZ Y EL HERMANO DE ALEJANDRA BAIGORRIA?

Durante el programa ‘Vale Todo’, López explicó que Derek se comunicó inicialmente con ella por una posible colaboración publicitaria. El joven le habría comentado que tenía una marca y solicitó su número para que sus asistentes pudieran coordinar los detalles del trabajo. Sin embargo, el supuesto acuerdo nunca llegó a concretarse y las personas encargadas de continuar la negociación dejaron de contactarla.

Pese a ello, Derek habría seguido comunicándose directamente con ella. Pamela aseguró que comenzó a recibir llamadas frecuentes en las que él le preguntaba qué deseaba y le ofrecía distintos regalos. “Lo que sí se daba era llamadas continuas diciéndome que qué quería”, contó. Según López, entre las propuestas mencionadas estaban carteras, bolsos e incluso viajes.

La conductora señaló que este comportamiento le pareció fuera de lugar y terminó bloqueando al joven. “Tuve que bloquearlo. El chiquito me estaba fantaseando, porque todo el tiempo me llamaba y nunca se daba el acuerdo de trabajo que me había ofrecido”, manifestó.

El episodio habría ocurrido aproximadamente entre 2024 y 2025, aunque López ubicó el inicio del contacto en noviembre de 2024.

¿QUÉ MENSAJES MOSTRÓ PAMELA LÓPEZ EN TELEVISIÓN?

Pati Lorena, una de las conductoras del programa, le consultó a López que enseñara las conversaciones que mantenía con Derek. Ante esta solicitud, Pamela salió momentáneamente de la transmisión para revisar su celular y posteriormente regresó con capturas de los chats que había conservado.

Una de las conversaciones mostraba un mensaje enviado por Derek que evidenciaba su interés por verla. “Quiero verte, a ver si es realidad o estoy soñando jajaja”, se lee en el chat mostrado durante la transmisión. Ante ello, López comentó sobre la diferencia de edad: “Es un niño, es de la edad de mi hija”.

¿CÓMO REACCIONARON DEREK Y ALEJANDRA BAIGORRIA?

Después de que las declaraciones se difundieran, Derek Baigorria no ofreció un pronunciamiento público, aunque publicó una fotografía en redes sociales haciendo un gesto con el dedo medio, gesto que fue interpretado como una respuesta a la controversia.

Mientras tanto, Alejandra Baigorria permanecía en Japón junto a Said Palao y compartió mensajes que llamaron la atención. Sin mencionar directamente a López ni a su hermano, escribió que estaba “tachando nombres” de personas que alguna vez consideró importantes y habló de “lobos disfrazados de oveja”. También lanzó una advertencia sobre quienes se burlan de las historias ajenas, señalando que podrían tener capítulos de su propia vida que preferirían mantener ocultos, según recoge Infobae.

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