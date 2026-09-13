Esta fue la cifra exacta que recaudó la Teletón 2026 en dos días de transmisión | Foto: Teletón Perú (Facebook)
Esta fue la cifra exacta que recaudó la Teletón 2026 en dos días de transmisión | Foto: Teletón Perú (Facebook)
Por José Templo

La Teletón 2026 llegó a su fin luego de dos días de transmisión en los que artistas, conductores, creadores de contenido y ciudadanos se unieron a una jornada de solidaridad. Desde la noche del viernes 11 de septiembre, la campaña buscó movilizar a la población para superar una meta de S/9.168.510, destinada a contribuir con el tratamiento y la rehabilitación de niños en condición de vulnerabilidad de zonas del Perú. Mientras avanzaban las horas, el contador mostraba el crecimiento de las donaciones y aumentaba la expectativa por conocer el resultado. Finalmente, al cierre de la programación del sábado 12 de septiembre, se conoció la cifra. Descubre cuánto recaudó la Teletón 2026, cuánto superó su meta y cómo se desarrolló esta edición de la campaña solidaria.

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