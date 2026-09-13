La Teletón 2026 llegó a su fin luego de dos días de transmisión en los que artistas, conductores, creadores de contenido y ciudadanos se unieron a una jornada de solidaridad. Desde la noche del viernes 11 de septiembre, la campaña buscó movilizar a la población para superar una meta de S/9.168.510, destinada a contribuir con el tratamiento y la rehabilitación de niños en condición de vulnerabilidad de zonas del Perú. Mientras avanzaban las horas, el contador mostraba el crecimiento de las donaciones y aumentaba la expectativa por conocer el resultado. Finalmente, al cierre de la programación del sábado 12 de septiembre, se conoció la cifra. Descubre cuánto recaudó la Teletón 2026, cuánto superó su meta y cómo se desarrolló esta edición de la campaña solidaria.

¿CUÁNTO RECAUDÓ EXACTAMENTE LA TELETÓN 2026?

Al cierre de la programación especial, la Teletón 2026 alcanzó S/9.815.389 en donaciones. El resultado estuvo por encima de los S/9.168.510 que se habían planteado como meta al comienzo de la campaña. En términos concretos, se obtuvieron S/646.879 adicionales respecto del objetivo inicial. Con este resultado, la organización informó que el cumplimiento llegó al 107%, confirmando que la cantidad esperada fue superada durante la jornada solidaria.

¿CÓMO SE DESARROLLÓ LA TRANSMISIÓN DE LA TELETÓN?

La campaña comenzó la noche del viernes 11 de septiembre, desde las 22:00 horas, y continuó hasta el sábado 12. La programación fue transmitida por América Televisión, TV Perú y los canales digitales oficiales de la organización. Durante horas, el público recibió llamados para colaborar y conoció los avances del contador mientras distintas actividades impulsaban las donaciones.

Hasta el sábado 12 de septiembre, quienes quisieron contribuir tuvieron diferentes opciones. Entre ellas estuvieron Yape, mediante el número 989 361 677, la aplicación del BCP y las cajas de Plaza Vea, Vivanda, Mass, Makro y Promart. También fue posible donar a través de los canales oficiales habilitados en teleton.pe.

¿QUIÉNES PARTICIPARON EN LA JORNADA SOLIDARIA?

Cristian Rivero, Mónica Zevallos, Virna Flores e Ismael La Rosa estuvieron entre los conductores que acompañaron la emisión desde el estudio. A ellos se sumaron otras figuras del entretenimiento. Leslie Shaw fue una de las primeras artistas en aparecer, mientras que Amy Gutiérrez, Cielo Torres y Agua Bella también formaron parte de la agenda musical prevista para la jornada.

La propuesta digital incorporó a personalidades de redes sociales como Ignacio Baladán, “La Segura”, King León y ChiquiWilo. Su presencia permitió llevar la campaña a otras audiencias y reforzar la difusión de las alternativas disponibles para realizar aportes.

¿CUÁNDO SE REALIZÓ LA PRIMERA TELETÓN EN PERÚ?

La historia de esta campaña en el país comenzó el 11 de diciembre de 1981. La primera edición fue promovida por Ricardo Belmont Cassinelli junto con el hermano Lázaro Simón Cánovas, representante del Hogar Clínica San Juan de Dios. Panamericana Televisión emitió aquella jornada durante 27 horas, con artistas, deportistas, conductores y empresas reunidos para apoyar a niños y jóvenes con discapacidad física.

En esa primera convocatoria se estableció una meta de 500 millones de soles de la época, equivalente a un millón de dólares. La recaudación finalmente superó el objetivo y permitió fortalecer la atención médica y los procesos de rehabilitación ofrecidos por la institución, según informa Infobae.

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