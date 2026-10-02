Las riñas entre Pati Lorena y Pamela López se generaron luego de los fuertes cruces que protagonizaron desde su paso por ‘La Granja VIP’. Ambas, en su momento, intercambiaron críticas y comentarios en televisión y plataformas, manteniendo una tensa relación pese a que posteriormente compartieron un espacio digital. Sin embargo, en los últimos días, la controversial productora volvió a llamar la atención de los medios y sus seguidores luego de criticar duramente a la norteña, a quien acusó de supuestamente victimizarse ante sus fanáticos a cambio de dinero. Estos cuestionamientos han encendido las redes sociales y generado diversas reacciones entre los usuarios, quienes no han tardado en pronunciarse sobre la polémica. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

PATI LORENA ARREMETE CONTRA PAMELA LÓPEZ POR MENOSPRECIAR A SUS SEGUIDORES

A través de sus redes sociales, Pati Lorena no dudó en criticar a Pamela López por supuestamente haber menospreciado a sus seguidores en su momento, una actitud que calificó como una falta de “humildad”. De acuerdo con la tiktoker, la empresaria norteña buscaría victimizarse frente a sus fanáticos para obtener su respaldo. Asimismo, cuestionó la manera en que, según su percepción, la influencer expone públicamente sus problemas personales y económicos para generar pena. Eso no es todo, la exparticipante de ‘La granja VIP’ también criticó la actitud de López y consideró que estaría aprovechándose de la confianza de su fandom.

“Realmente tienes un fandom muy noble, de admirar, pero tontas porque se creen todo tu cuento. Eso es horrible, terrible. Encima lo haces de manera pública. Por algunos segundos me caes bien, pero luego, cuando te sale lo altanera que eres, porque eres altanera. Yo tengo la sensación de que tú utilizas a tus fans. Tengo la sensación de que te haces la pobrecita, la sufrida… Harta me tienes con esa cantaleta. La que no tiene plata, la que los maridos te adornaron, te fueron infieles, te hicieron sufrir y luego no te pasan los miles de dólares que tú quieres. Con ese cuento embaucas a las ‘kitilelas’”, dijo Lorena.

¿QUÉ LE PIDIÓ CHRISTIAN CUEVA A PAMELA LÓPEZ PARA FIRMAR EL DIVORCIO?

En una reciente entrevista para ‘Amor y fuego’, Pamela López, visiblemente tranquila, contó que recientemente pudo coincidir con Christian Cueva en una actividad oficial del colegio de uno de sus hijos, en medio de un proceso legal que enfrentan ambos. De acuerdo con la empresaria, no sería la primera vez que ambos se cruzan, ya que, debido a sus pequeños, mantienen una comunicación constante. Sin embargo, no estuvo exenta de las preguntas de los periodistas sobre el proceso de divorcio. Frente a ello, la expareja de Paul Michael sostuvo que, debido a los desacuerdos entre ambos, aún no han logrado llegar a un acuerdo.

De hecho, la popular ‘KittyPam’ reveló que ‘Cuevita’ le habría condicionado la firma del divorcio al pago de una deuda que mantiene con el colegio, una situación que la habría incomodado al considerar que se trata de asuntos diferentes. “Súper normal. No es la primera vez que lo veo, nosotros conversamos. Los sentimientos ya están muertos. Para mí es muy fácil divorciarme, pero yo no fui su clandestina, su amante o su cul***. Yo fui su esposa 13 años. Teníamos el problema con el colegio, que él me condicionaba la deuda del colegio con la firma del divorcio: ‘Pago el colegio, pero me firmas el divorcio’”, dijo López.