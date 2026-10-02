Por Redacción EC

Las riñas entre Pati Lorena y Pamela López se generaron luego de los fuertes cruces que protagonizaron desde su paso por ‘La Granja VIP’. Ambas, en su momento, intercambiaron críticas y comentarios en televisión y plataformas, manteniendo una tensa relación pese a que posteriormente compartieron un espacio digital. Sin embargo, en los últimos días, la controversial productora volvió a llamar la atención de los medios y sus seguidores luego de criticar duramente a la norteña, a quien acusó de supuestamente victimizarse ante sus fanáticos a cambio de dinero. Estos cuestionamientos han encendido las redes sociales y generado diversas reacciones entre los usuarios, quienes no han tardado en pronunciarse sobre la polémica. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.