Pati Lorena Vera, exproductora de Gisela Valcárcel y conocida por su personalidad frontal en redes sociales, mostró su lado más emotivo a Magaly Medina al recordar el difícil momento que vivió durante la pandemia. La comunicadora relató que la crisis sanitaria afectó gravemente su situación económica, al punto de quedar completamente en la ruina. Asimismo, explica que esa complicada etapa la llevó a tomar la decisión de emigrar a Estados Unidos en busca de nuevas oportunidades. Su testimonio conmovió a sus seguidores. Durante varios años, Vera integró el equipo de GV Producciones, empresa liderada por Gisela Valcárcel y responsable de exitosos formatos como El Gran Show. En la actualidad, se desempeña como creadora de contenido, donde suele compartir anécdotas y reflexiones sobre la televisión peruana. Sin embargo, en una de sus recientes intervenciones sorprendió al hacer una revelación relacionada con la popular “Señito”, despertando la curiosidad de sus seguidores sobre su experiencia junto a la conductora.

Esta fue su anécdota que pasó con Gisela Valcárcel cuando estuvo en una situación bastante complicada en su vida

Pati Lorena Vera recordó uno de los episodios más difíciles de su vida al revelar que estuvo al borde de la muerte durante el nacimiento de uno de sus hijos. En diversas entrevistas, la exproductora contó que sufrió una severa hemorragia posparto, lo que provocó una importante pérdida de sangre y obligó a los médicos a intervenir de emergencia. La gravedad de su estado hizo que permaneciera en coma por un tiempo. Años después, aún se emociona al rememorar aquellos momentos. La creadora de contenido confesó que rompió en llanto al recordar que, al despertar del coma, encontró a Gisela Valcárcel esperándola en la clínica. Según relató, ese gesto de la popular “Señito” quedó grabado para siempre en su memoria. Además, explicó que su hijo Nacho nació de manera prematura con apenas 570 gramos de peso, situación que motivó su internamiento de urgencia en el hospital Rebagliati y marcó profundamente a toda su familia.

Otras de las anécdotas que confesó la ex productora a Magaly Medina es lo que vivió en Estados Unidos

Asimismo, Pati Lorena Vera reveló que llegó a Estados Unidos con apenas 80 dólares en el bolsillo, decidida a reconstruir su vida y superar la difícil situación económica que enfrentaba. La exproductora contó que la acumulación de deudas la llevó a tomar una de las decisiones más complejas de su vida. Incluso, confesó que mantenía una deuda relacionada con su departamento. Ante ese panorama, optó por buscar una nueva oportunidad fuera del país. La también exparticipante de La Granja relató que fue su hijo mayor, Peter, quien la impulsó a dar ese importante paso al asegurarle que se haría cargo de su hermano menor mientras ella trabajaba en el extranjero. Ya instalada en Estados Unidos, desempeñó diversos empleos para generar ingresos, entre ellos la limpieza de viviendas durante el día y el cuidado de mascotas por las noches. Gracias a ese esfuerzo constante, pudo enviar dinero a sus hijos y comenzar a salir adelante.

Así conoció a Felipe, su actual esposo, que en tan solo 23 día de conocerse contrajeron matrimonio

Por otro lado, Pati Lorena Vera contó que, una vez instalada en Estados Unidos, su principal objetivo fue ponerse al día con las deudas que había dejado en Perú. La exproductora explicó que cada esfuerzo estaba orientado a recuperar su estabilidad financiera y empezar de nuevo. Lo que inicialmente parecía una salida desesperada para escapar de la bancarrota terminó convirtiéndose en una oportunidad para transformar su vida. Con el paso del tiempo, su historia dio un giro inesperado. Asimismo, la creadora de contenido relató que fue su propio hijo quien le abrió una cuenta en Tinder, plataforma donde conoció a Felipe, un ciudadano estadounidense. Tras hacer “match”, ambos iniciaron una relación que avanzó rápidamente hasta contraer matrimonio apenas 23 días después de conocerse. En distintas entrevistas, Pati Lorena ha destacado que su esposo, a quien cariñosamente llama el “gringo Felipe”, ha sido un apoyo fundamental para superar los momentos más difíciles que le ha tocado enfrentar.

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