Por Redacción EC

Pati Lorena Vera, exproductora de Gisela Valcárcel y conocida por su personalidad frontal en redes sociales, mostró su lado más emotivo a Magaly Medina al recordar el difícil momento que vivió durante la pandemia. La comunicadora relató que la crisis sanitaria afectó gravemente su situación económica, al punto de quedar completamente en la ruina. Asimismo, explica que esa complicada etapa la llevó a tomar la decisión de emigrar a Estados Unidos en busca de nuevas oportunidades. Su testimonio conmovió a sus seguidores. Durante varios años, Vera integró el equipo de GV Producciones, empresa liderada por Gisela Valcárcel y responsable de exitosos formatos como El Gran Show. En la actualidad, se desempeña como creadora de contenido, donde suele compartir anécdotas y reflexiones sobre la televisión peruana. Sin embargo, en una de sus recientes intervenciones sorprendió al hacer una revelación relacionada con la popular “Señito”, despertando la curiosidad de sus seguidores sobre su experiencia junto a la conductora.