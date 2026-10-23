En los últimos meses, Ana Siucho y Edison Flores han estado en el ojo de la tormenta tras anunciar el fin de su relación amorosa de más de diez años. A pesar de que ambos no han brindado detalles al respecto sobre esta decisión, esta noticia ha generado que los principales medios de espectáculos comiencen a especular el motivo de la separación. Sin embargo, en medio de los rumores de una posible reconciliación con el popular ‘Orejas’, la creadora de contenido volvió a sorprender a sus seguidores al compartir un emotivo mensaje en sus redes sociales. En la publicación, compartió los difíciles momentos que atravesó durante este tiempo y sorprendió a sus seguidores con el anuncio que realizó. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUÉ MENSAJE PUBLICÓ ANA SIUCHO EN SUS REDES SOCIALES?

A través de sus redes sociales oficiales, Ana Siucho compartió una gran noticia con sus seguidores al anunciar el lanzamiento de su primer libro electrónico, titulado “Mamá completa”, una guía enfocada en la maternidad. En la publicación, la médica no dudó en mostrar su emoción por presentar su primer proyecto editorial, gracias a un largo esfuerzo que hoy puede compartir con su público. Asimismo, dedicó unas palabras a sus dos pequeñas hijas, a quienes agradeció por ser su mayor fuente de inspiración y enseñarle a ver la vida de una manera más sencilla.

Así, tras su separación del padre de sus hijas, Siucho agradeció por esta nueva etapa de su vida, enfocada en la crianza de las menores, y reflexionó sobre las dificultades que enfrentó en los últimos tiempos y que la han impulsado a salir adelante. “Quiero compartir con todas ustedes este nuevo pedacito de nuestras vidas. Gracias Dios, por nunca soltarme y demostrarme que después de la tormenta, siempre llega la calma. Y gracias a mis dos grandes mini maestras por ser mi motor e inspiración y, por enseñarme que la vida es más sencilla de lo que realmente suena allá afuera”, escribió la expareja de Edison Flores.

¿QUÉ DIJO MAGALY MEDINA TRAS LAS DECLARACIONES DE EDISON FLORES SOBRE ANA SIUCHO?

Hace unos meses, en el podcast ‘Doble punta’, estuvo como invitado Edison Flores, quien se refirió a diversos temas del ámbito deportivo y personal. En esa ocasión, en lo que fue su primera vez pronunciándose sobre la separación con la madre de sus hijos, Ana Siucho, el futbolista reconoció que su estado de ánimo se vio afectado y que viene trabajando en su recuperación con apoyo profesional. Inclusive, el jugador de Universitario admitió que, debido a su carácter reservado, mantuvo en silencio por un largo periodo los problemas que enfrentaba.

De esta manera, tras escuchar las declaraciones de Flores, la que no dudó en pronunciarse sobre este polémico tema fue Magaly Medina, quien aseguró que no cree en las palabras del delantero peruano. Según la popular ‘Urraca’, el deportista estaría victimizándose tras la separación y que en su momento no la habría pasado bien en su relación con la abogada, pues terminó perdiendo la confianza en sí mismo. De esta manera, Medina espera que pronto Siucho se refiera al tema, con el objetivo de contar con ambas versiones y un panorama más claro de lo que pasó en la relación.

“Pobrecito ‘Orejas’ (…) Quiere decir que todos estos años que estuvo casado, que nadie lo obligó a casarse con Ana Siucho, que nadie lo obligó a convertirse en padre, en ese proceso perdió la confianza en sí mismo. ¡Pobrecito!, toda la culpa la tiene esa mala esposa bruja que de una forma u otra socavó su autoestima, socavó su confianza en sí mismo, pobre hombre. El día que también Ana Siucho hable, tendremos una idea mucho más coherente de lo que pasó”, dijo la conductora en su programa ‘Magaly TV La Firme’.