En los últimos meses, Ana Siucho y Edison Flores han estado en el ojo de la tormenta tras anunciar el fin de su relación amorosa de más de diez años. A pesar de que ambos no han brindado detalles al respecto sobre esta decisión, esta noticia ha generado que los principales medios de espectáculos comiencen a especular el motivo de la separación. En ese sentido, lejos de las polémicas y cuestionamientos, la creadora de contenidos volvió acaparar la atención de los seguidores al compartir una serie de fotografías en sus redes sociales. En la publicación, quien aún es esposa del popular ‘Orejas’ muestra el proceso de transformación de su apariencia física, en lo que muchos interpretan como el inicio de una nueva etapa en su vida personal. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

ANA SIUCHO MUESTRA SU NUEVA APARIENCIA FÍSICA EN REDES SOCIALES

A través de sus redes sociales oficiales, Ana Siucho compartió un carrusel de fotografías junto a sus dos pequeñas hijas, ambientadas en los años ochenta, mientras disfrutan de una tarde de patinaje bajo el sol. Sin embargo, lo que más llamó la atención de sus seguidores fue su nueva apariencia física, que recibió diversos elogios de los internautas tras su separación del futbolista Edison Flores. Según se conoce, la empresaria viene siguiendo una estricta rutina deportiva desde hace meses. lo que le ha permitido alcanzar sus objetivos.

Así, más allá de mostrar su renovada figura, la médica, quien lució un enterizo celeste ceñido al cuerpo, combinado con pantys y una vincha de colores neón, también expresó su emoción al ver cómo sus pequeñas se animaban a aprender a patinar. Las imágenes dejaron ver un lado más íntimo de su vida familiar y la complicidad que comparte con sus hijas en su faceta como madre. “¡Qué lindo verlas retarse en aprender cada cosa que se proponen! Son mis patinadoras favoritas del mundo entero”, escribió Siucho.

¿QUÉ DIJO MAGALY MEDINA TRAS LAS DECLARACIONES DE EDISON FLORES SOBRE ANA SIUCHO?

Hace unos meses, en el podcast ‘Doble punta’, estuvo como invitado Edison Flores, quien se refirió a diversos temas del ámbito deportivo y personal. En esa ocasión, en lo que fue su primera vez pronunciándose sobre la separación con la madre de sus hijos, Ana Siucho, el futbolista reconoció que su estado de ánimo se vio afectado y que viene trabajando en su recuperación con apoyo profesional. Inclusive, el jugador de Universitario admitió que, debido a su carácter reservado, mantuvo en silencio por un largo periodo los problemas que enfrentaba.

De esta manera, tras escuchar las declaraciones de Flores, la que no dudó en pronunciarse sobre este polémico tema fue Magaly Medina, quien aseguró que no cree en las palabras del delantero peruano. Según la popular ‘Urraca’, el deportista estaría victimizándose tras la separación y que en su momento no la habría pasado bien en su relación con la abogada, pues terminó perdiendo la confianza en sí mismo. De esta manera, Medina espera que pronto Siucho se refiera al tema, con el objetivo de contar con ambas versiones y un panorama más claro de lo que pasó en la relación.