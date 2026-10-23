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Resumen

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Alfredo Rolando Grosman, escultor; Efraín Aguilar, productor y director de teatro; Bettina Oneto, actriz y cómica
Alfredo Rolando Grosman, escultor; Efraín Aguilar, productor y director de teatro; Bettina Oneto, actriz y cómica
Por Leonardo Ledesma Watson

Hay decisiones legislativas que encuentran resistencia desde el primer momento y otras que terminan reuniendo a sectores habitualmente dispersos alrededor de una misma causa. La creación del Colegio Profesional de Artistas del Perú consiguió ambas cosas. Actores, músicos, escultores, creadores independientes y organizaciones culturales cuestionaron una ley que, bajo la promesa de organizar y representar al sector, podía terminar estableciendo barreras para el reconocimiento profesional de quienes habían construido sus trayectorias fuera de las instituciones académicas.

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