1. Iron Maiden: la advertencia de Bruce Dickinson

Durante su presentación en Ecuador, Bruce Dickinson expresó su malestar por el uso de bengalas. El incidente motivó que, antes del concierto del 17 de octubre en Lima, se difundiera una prohibición expresa de estos artefactos. Pese a ello, algunos asistentes volvieron a encenderlos.

2. Beto Zabaleta: una bengala pasó cerca de su rostro

En setiembre del 2026, el cantante de vallenato interrumpió una presentación en El Difícil de Magdalena, en Colombia, después de que un artefacto pirotécnico lanzado desde el público pasara cerca de su cara. El artista se retiró momentáneamente del escenario y no sufrió lesiones, según los reportes.

3. República Cromañón: 194 fallecidos

El 30 de diciembre de 2004, durante un concierto de la banda Callejeros, un artefacto pirotécnico encendió materiales inflamables del techo. El incendio y las deficiencias de seguridad, incluidas las dificultades de evacuación, provocaron una de las mayores tragedias de la música argentina. Murieron 194 personas.

4. Great White: 100 fallecidos

El 20 de febrero de 2003, Durante un concierto en la discoteca The Station, en Rhode Island, los efectos pirotécnicos utilizados sobre el escenario prendieron fuego al revestimiento acústico. Las llamas se propagaron rápidamente y la evacuación se complicó por la aglomeración en la salida. Murieron 100 personas.

5. Colectiv: 65 fallecidos

El 30 de octubre de 2015, durante una presentación de Goodbye to Gravity, un espectáculo pirotécnico encendió materiales inflamables en una discoteca de Bucarest. El incendio causó decenas de muertes y abrió un debate nacional sobre seguridad, corrupción y fiscalización de locales.

6. Discoteca Kiss: 242 fallecidos

El 27 de enero de 2013, un artefacto pirotécnico utilizado durante el evento musical Agromerados, en la discoteca Kiss de Santa María, Brasil, desató un incendio que se propagó rápidamente por el revestimiento acústico del local. La tragedia dejó 242 fallecidos.





7. System of a Down: bengalas durante su primer concierto en Lima

El 27 de abril de 2025, la banda System of a Down se presentó por primera vez en el Perú ante miles de seguidores que llenaron el Estadio Nacional. Durante el espectáculo, algunos asistentes encendieron bengalas en la zona de campo, especialmente durante la interpretación de “Toxicity”, uno de los temas más esperados de la noche. Las luces rojas sobresalieron entre la multitud, mientras los seguidores saltaban y participaban en los tradicionales pogos. El episodio quedó registrado en fotografías y en la crónica publicada por El Comercio.

Aunque no se reportaron heridos por el uso de estos artefactos, su presencia en medio del público volvió a poner sobre la mesa los riesgos de utilizar pirotecnia durante un concierto multitudinario.

Estos son algunos de los casos que han dejado en evidencia los peligros del uso de pirotecnia en espectáculos multitudinarios. Algunos terminaron en tragedias que marcaron a generaciones; otros, afortunadamente, no dejaron víctimas. Sin embargo, todos recuerdan la importancia de respetar las medidas de seguridad para evitar que una noche de música y celebración termine en una emergencia.