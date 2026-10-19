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Resumen

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El uso de bengalas y otros artefactos pirotécnicos en espectáculos musicales ha provocado incidentes y tragedias que dejaron cientos de víctimas en distintos países. (Fotos: IA / César Bueno)
El uso de bengalas y otros artefactos pirotécnicos en espectáculos musicales ha provocado incidentes y tragedias que dejaron cientos de víctimas en distintos países. (Fotos: IA / César Bueno)
Por Sonia del Águila

Durante su presentación en Ecuador, Bruce Dickinson expresó su malestar por el uso de bengalas. El incidente motivó que, antes del concierto del 17 de octubre en Lima, se difundiera una prohibición expresa de estos artefactos. Pese a ello, algunos asistentes volvieron a encenderlos.

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