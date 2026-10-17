Faltan pocas horas para que el grupo británico de heavy metal Iron Maiden se presente en el Estadio Nacional con su gira ‘Run For Your Lives’, en un espectáculo donde queda estrictamente prohibido el ingreso y uso de bengalas o cualquier tipo de pirotecnia.

Y es que, según informaron los organizadores del evento en sus redes sociales, la restricción corresponde a una solicitud directa de los integrantes del grupo para resguardar su salud, por lo que dispondrán operativos de seguridad e inspecciones dentro y fuera del recinto deportivo.

Aviso del organizador del concierto en Lima | Foto: Captura de Instagram (@moveconcertspe)

El antecedente en Quito y la salud de Bruce Dickinson

La medida se adopta tras un incidente registrado el pasado miércoles 14 de octubre en el Estadio Olímpico Atahualpa de Quito, Ecuador, donde el vocalista, Bruce Dickinson, expresó airadamente su malestar por el encendido de pirotécnicos durante la interpretación del tema The Trooper.

“Por favor, un pedido. No puedo cantar si están encendiendo bengalas, no puedo respirar. Así que, por favor, si quieres encender una bengala, vete a otro lado; porque es venenosa lo que pones al aire. Tenemos pirotécnicos en el show, no necesitamos bengalas en la audiencia”, dijo el cantante.

El estado de salud del cantante requiere especial cuidado en las vías respiratorias debido a que venció el cáncer de lengua y garganta en 2015, por lo que la exposición al humo tóxico de la pirotecnia le impide respirar y cantar adecuadamente.

Es lamentable cómo este tipo de situaciones dejan en vergüenza a Ecuador. Lo sucedido en el concierto de Iron Maiden expuso una falla grave de seguridad: mientras la organización no dejaba ingresar agua ni cinturones, las bengalas entraron como si nada. El vocalista Bruce Dickinson se cabreó tanto que dejó de cantar en plena canción para reclamar, sin embargo, las advertencias fueron ignoradas y las bengalas continuaron encendiéndose. Su mirada lo dijo todo. — Emergencias Ec (@EmergenciasEc) October 15, 2026

Sanciones legales y medidas de seguridad

“Respetemos el pedido de la banda para no afectar la salud de sus integrantes. Se realizarán operativos afuera y dentro del espectáculo”, expresó la organización, recordando al público que el artículo 273 del Código Penal castiga con pena privativa de la libertad de 3 a 10 años a quien cree un peligro común mediante fuego o explosivos.

La Policía Nacional del Perú y el personal de seguridad privada resguardarán el control de accesos. Estos últimos tendrán la responsabilidad de revisar los bolsos y mochilas de tamaño pequeño.

CONCIERTO DE IRON MAIDEN / ROBERTO CACERES

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Todo sobre el concierto de Iron Maiden en Lima: horarios, restricciones, entradas disponibles y accesos

El Estadio Nacional abrirá sus puertas al público a partir de las 4:30 p. m. La banda invitada The Raven Age iniciará su presentación a las 7:20 p. m., mientras que el show principal de Iron Maiden está programado para las 8:45 p. m.

El ingreso del público se realizará por zonas: para Campo A y personas con discapacidad están habilitadas las puertas 27 y 34; para Campo B, la puerta 09; para Occidente, las puertas de la 01 a la 03 y de la 06 a la 08; para Oriente, las puertas 19 a 21 y 24 a 26; y para Norte, las puertas 10 a 12 y 15 a 17.

Además, no se permitirá el ingreso de alimentos, bebidas, contenedores de líquidos, mochilas grandes, objetos punzocortantes, paraguas, cámaras de lente removible, filmadoras, trípodes, selfie sticks, drones, ni carteles de gran tamaño.

Para atender emergencias o contingencias, el recinto contará con un servicio médico interno, mientras que la venta presencial de entradas se mantendrá disponible en la boletería del lado Occidente (calle José Díaz) desde las 3:30 p. m.