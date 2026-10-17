El grupo se presentará este 17 de octubre en el Estadio Nacional de Lima a partir de las 8:45 p. m. (Foto: Difusión)
El grupo se presentará este 17 de octubre en el Estadio Nacional de Lima a partir de las 8:45 p. m. (Foto: Difusión)
/ JOHN McMURTRIE
Por Redacción EC

Faltan pocas horas para que el grupo británico de heavy metal Iron Maiden se presente en el Estadio Nacional con su gira ‘Run For Your Lives’, en un espectáculo donde queda estrictamente prohibido el ingreso y uso de bengalas o cualquier tipo de pirotecnia.

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