BTS presentó el tráiler oficial de sus conciertos en Buenos Aires y Sao Paulo. (Foto: Captura de YouTube / BANGTANTV)
BTS presentó el tráiler oficial de sus conciertos en Buenos Aires y Sao Paulo. (Foto: Captura de YouTube / BANGTANTV)
Por Redacción EC

BTS presentó el tráiler de sus conciertos en Buenos Aires y Sao Paulo, que se proyectarán en los cines el 24 y 30 de octubre, respectivamente. El adelanto muestra a los siete integrantes durante sus presentaciones de la gira mundial “Arirang”, en una experiencia que permitirá a sus seguidores revivir ambos espectáculos en pantalla grande.

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