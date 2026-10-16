BTS presentó el tráiler de sus conciertos en Buenos Aires y Sao Paulo, que se proyectarán en los cines el 24 y 30 de octubre, respectivamente. El adelanto muestra a los siete integrantes durante sus presentaciones de la gira mundial “Arirang”, en una experiencia que permitirá a sus seguidores revivir ambos espectáculos en pantalla grande.

A través de sus canales oficiales, la agrupación surcoreana presentó el avance para las transmisiones en cines de su gira “Arirang”. El video tiene como fondo musical “Burning Up (Fire)”, canción incluida en el álbum “The Most Beautiful Moment in Life: Young Forever”, publicado en 2016.

La primera proyección corresponderá al concierto de Buenos Aires, Argentina, programado para el sábado 24 de octubre. La segunda función tendrá como protagonista el concierto de Sao Paulo, Brasil, previsto para el viernes 30 de octubre.

BTS presentó el tráiler oficial de sus conciertos en Buenos Aires y Sao Paulo. (Foto: Captura de YouTube / BANGTANTV)

De acuerdo con la información oficial de “BTS World Tour ARIRANG in Buenos Aires & São Paulo: Live Viewing”, los horarios de proyección varían según el país y la zona horaria.

En Perú, la proyección del concierto de Buenos Aires está programada para el 24 de octubre a las 5:45 p. m., mientras que la correspondiente a São Paulo se realizará el 30 de octubre, también a las 5:45 p. m. Las funciones adicionales de los días siguientes dependerán de la programación establecida para cada territorio.

Esta iniciativa marcará la primera transmisión en vivo de BTS desde Sudamérica para audiencias internacionales. La propuesta busca acercar la experiencia de sus conciertos a los seguidores que no puedan asistir presencialmente a los estadios durante su recorrido por la región.

La gira “Arirang” reúne nuevamente a RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook en los escenarios internacionales. El recorrido acompaña el lanzamiento del álbum del mismo nombre y representa una nueva etapa para la agrupación de K-pop.