BTS compartió imágenes de su despedida de Lima, donde sus siete integrantes sorprendieron a miles de fans al lucir tradicionales ponchos peruanos. (Foto: X / @bts_bighit)
BTS compartió imágenes de su despedida de Lima, donde sus siete integrantes sorprendieron a miles de fans al lucir tradicionales ponchos peruanos. (Foto: X / @bts_bighit)
Por Redacción EC

La visita de BTS al Perú trascendió las fronteras y llegó a los medios de Corea del Sur. La agrupación surcoreana se presentó en Lima los días 7, 9 y 10 de octubre, como parte de su gira mundial “Arirang”. Los tres conciertos se desarrollaron en el Estadio San Marcos con un recinto colmado de fans que cantaron a viva voz cada tema de Bangtan.

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