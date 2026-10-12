La visita de BTS al Perú trascendió las fronteras y llegó a los medios de Corea del Sur. La agrupación surcoreana se presentó en Lima los días 7, 9 y 10 de octubre, como parte de su gira mundial “Arirang”. Los tres conciertos se desarrollaron en el Estadio San Marcos con un recinto colmado de fans que cantaron a viva voz cada tema de Bangtan.

El paso de RM, Jin, SUGA, J-Hope, Jimin, V y Jungkook por Lima generó diversas muestras de entusiasmo entre los integrantes del ARMY. La llegada del grupo estuvo acompañada de actividades organizadas por sus seguidores, quienes prepararon iniciativas para recibir a los artistas y celebrar su presencia en el país.

La repercusión de estos acontecimientos también se reflejó en una publicación de Starnews, medio surcoreano que difundió una nota sobre la visita de BTS y las celebraciones organizadas en Lima por el cumpleaños de Jimin. El artículo destacó las muestras de afecto de los fanáticos peruanos y las actividades realizadas durante la estadía de la agrupación.

El grupo de fanáticos celebró a su artista favorito en el marco de su cumpleaños, que se celebrará el próximo 13 de octubre, con un regalo adelantado. / Línea 1 del Metro de Lima

Entre las iniciativas mencionadas figura la decoración de un tren con imágenes y referencias al integrante de BTS, además de gigantografías instaladas en diferentes puntos de la ciudad. Estas acciones formaron parte de los homenajes preparados por los seguidores antes del cumpleaños del cantante, que se celebra el 13 de octubre.

Otro de los acontecimientos destacados fue un espectáculo de drones que formó figuras relacionadas con Jimin, entre ellas su nombre, su fecha de nacimiento, una torta de cumpleaños y flores. La presentación concluyó con mensajes en coreano dedicados al artista.

OMG 😭🔥 THIS IS SO PRETTY !! Dronetastico Peru shared video of a birthday drone show for Jimin on their official Instagram 😭 🔗 : https://t.co/OEZyiigqWQ https://t.co/yTyd21XXAR — cocojm⁷ (@cocojm_0t7) October 9, 2026

La visita de BTS no solo dejó un gran recuerdo de los integrantes durante sus presentaciones en el Estadio San Marcos. En el último concierto, los artistas surcoreanos utilizaron ponchos peruanos, resaltando la cultura local e incluso demostraron su pasión por el país al aprenderse frases locales como “Perú es clave”.

BTS compartió imágenes de su despedida de Lima, donde sus siete integrantes sorprendieron a miles de fans al lucir tradicionales ponchos peruanos. (Foto: X / @bts_bighit)

De esta manera, la visita de BTS al Perú no solo convocó a sus seguidores en los conciertos, sino que también generó contenido de interés para medios de Corea del Sur, que resaltaron la belleza peruana y la gran alegría de sus fans para celebrar junto a Bangtan.