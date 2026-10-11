BTS emocionó al ARMY de Perú al interpretar por primera vez en su gira “Arirang”, “House of Cards”, uno de los temas más queridos de su discografía. (Foto: X / @bts_bighit)
BTS emocionó al ARMY de Perú al interpretar por primera vez en su gira “Arirang”, “House of Cards”, uno de los temas más queridos de su discografía. (Foto: X / @bts_bighit)
Por Redacción EC

BTS convirtió su último concierto en Perú en una noche inolvidable para miles de seguidores. Durante su tercera presentación en el Estadio San Marcos, realizada el sábado 10 de octubre, la agrupación surcoreana sorprendió al ARMY con la interpretación de “House of Cards”, una de las canciones más emblemáticas de su trayectoria.

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