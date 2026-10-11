BTS convirtió su último concierto en Perú en una noche inolvidable para miles de seguidores. Durante su tercera presentación en el Estadio San Marcos, realizada el sábado 10 de octubre, la agrupación surcoreana sorprendió al ARMY con la interpretación de “House of Cards”, una de las canciones más emblemáticas de su trayectoria.

La sorpresa llegó durante el tramo final del espectáculo, cuando los integrantes anunciaron que tenían preparado algo especial para el público. Segundos después, comenzaron a sonar los primeros acordes de “House of Cards”, provocando una emotiva reacción entre los asistentes que reconocieron inmediatamente la melodía, ya que el tema no había sido interpretado en aproximadamente una década.

La elección de este tema tuvo un significado particular, pues marcó su debut dentro del repertorio sorpresa de la gira mundial “Arirang”. De esta manera, Lima se convirtió en el escenario elegido para recuperar una composición que ocupa un lugar especial en la historia musical de Bangtan.

FULL - HOUSE OF CARDS AND UGH! IN 2026 🚨 #BTS_WORLDTOUR_ARIRANG_LIMA https://t.co/qOoMGZHV38 — BTS Charts & News (@btschartsxdaily) October 11, 2026

“House of Cards” fue lanzada originalmente en 2015 como parte del álbum The Most Beautiful Moment in Life, Pt. 2. La canción, interpretada por la línea vocal de BTS, conformada por Jin, Jimin, V y Jungkook, aborda la fragilidad de una relación que parece destinada a derrumbarse, pese a los esfuerzos por mantenerla.

La importancia del tema también radica en su propuesta musical, marcada por una interpretación vocal intensa y una atmósfera melancólica. Para muchos seguidores, representa una de las composiciones que mejor permiten apreciar la capacidad interpretativa de los vocalistas del grupo.

En cuanto a las fechas anteriores, BTS interpretó “Home” y “Outro: Wings” durante su debut del miércoles 7 de octubre. En su segundo concierto, el viernes 9, sorprendió con “Paldogangsan” y “We Are Bulletproof: The Eternal”, esta última especialmente significativa por su mensaje de unión y agradecimiento al ARMY.

BTS emocionó al ARMY de Perú al interpretar por primera vez en su gira “Arirang”, “House of Cards”, uno de los temas más queridos de su discografía. (Foto: X / @btschartsxdaily)

Finalmente, la tercera noche también incluyó “UGH!”, interpretada por la línea de rap, integrada por RM, Suga y J-Hope. Así, BTS culminó sus tres conciertos en Lima con seis canciones sorpresa diferentes, dejando momentos especiales para los seguidores que asistieron a cada fecha.