BTS se despidió de sus seguidores peruanos este sábado 10 de octubre, durante su tercer y último concierto en Lima, con mensajes de agradecimiento por la bienvenida y el cariño recibidos durante las tres fechas de su gira mundial ‘ARIRANG’. Suga expresó su deseo de regresar al país, mientras que Jimin aseguró que el grupo recordará el apoyo de sus fanáticos peruanos.

“Hoy es nuestro último día en Lima. ¿Se han divertido? Yo también, muchas gracias por haberse divertido mucho en estos tres días. Creo que Lima es una ciudad muy genial. Creo que voy a tener que venir otra vez” , manifestó Suga durante su intervención.

El cantante también pidió a los asistentes que regresaran con cuidado a sus hogares y agradeció nuevamente su participación en los espectáculos. “Muchas gracias por divertirse mucho, por favor les pido que regresen con cuidado a sus casas. Muchas gracias” , añadió.

SUGA Yoongi Lima Day3 🐱 엔딩멘트 https://t.co/r7KpFjVqdv — 빛슈 (@beetsuga_) October 11, 2026

Por su parte, Jimin recordó que los integrantes habían expresado sus expectativas por visitar el Perú desde el primer día de conciertos. El artista señaló que la respuesta del público los conmovió durante su estadía en Lima.

“Nosotros se lo mencionamos también el primer día, pero tuvimos muchas expectativas en venir al Perú. De verdad, nos conmovimos mucho porque nos aman bastante, nos alientan bastante y nos dieron una gran bienvenida” , expresó.

Jimin también se refirió a la partida de la agrupación hacia otro país y aseguró que los integrantes conservarán el recuerdo del cariño recibido en Lima.

JIMIN IS SO PRECIOUS 😭😭 🐥: “As we mentioned on the first day, we were really looking forward to coming to Peru. We were truly touched by all the love, support, and warm welcome you’ve given us. 🐥: We’re leaving now—ah, no, we’re not leaving just yet! We’re going to another country, but we’ll always live with the knowledge that, on the other side of the world, there are people who love us this much. We’ll never forget that.” — cocojm⁷ (@cocojm_0t7) October 11, 2026

“Bueno, ahora regresamos, no, no regresamos, nos vamos a otro país, pero cuando regresemos vamos siempre a recordar el amor que ustedes tienen del otro lado del mundo” , afirmó ante los seguidores.

La presentación del sábado fue la tercera y última fecha de BTS en el Estadio San Marcos, luego de los conciertos realizados los días 7 y 9 de octubre. Las tres presentaciones formaron parte de la gira mundial ‘ARIRANG’ de la agrupación surcoreana, integrada por RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook.