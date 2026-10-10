Suga promete volver al Perú y agradece al ARMY tras el tercer concierto. (Foto: Captura de X / @beetsuga_)
Suga promete volver al Perú y agradece al ARMY tras el tercer concierto. (Foto: Captura de X / @beetsuga_)
Por Redacción EC

BTS se despidió de sus seguidores peruanos este sábado 10 de octubre, durante su tercer y último concierto en Lima, con mensajes de agradecimiento por la bienvenida y el cariño recibidos durante las tres fechas de su gira mundial ‘ARIRANG’. Suga expresó su deseo de regresar al país, mientras que Jimin aseguró que el grupo recordará el apoyo de sus fanáticos peruanos.

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