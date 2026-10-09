BTS continúa con su nueva gira mundial “ARIRANG World Tour” por distintos países de Latinoamérica, luego de una pausa de casi cuatro años debido al servicio militar obligatorio en Corea del Sur. Este espectáculo incluye un escenario inmersivo de 360 grados, una propuesta que permitirá a los fans vivir los conciertos desde diferentes ángulos. Así, en el marco de su histórica llegada por primera vez al país, la Cámara de Comercio de Lima (CCL) prevé que diversos sectores económicos se beneficiarán con las presentaciones del septeto surcoreano, lo que contribuiría a dinamizar la economía hasta en S/200 millones. Sin embargo, esta buena relación comercial con el país asiático se concentra principalmente en minerales, gas natural y productos pesqueros, sectores que generan importantes ingresos en los últimos años para el Perú a través de sus exportaciones. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿CUÁLES SON LOS PRODUCTOS PERUANOS QUE TRIUNFAN EN COREA DEL SUR, EL PAÍS DE BTS?

En medio de la fiebre por la llegada de BTS a la capital y sus tres esperados conciertos, en ámbitos alejados de lo artístico, los productos peruanos, como minerales, gas natural y productos pesqueros, entre otros, continúan ganando terreno en Corea del Sur gracias al Tratado de Libre Comercio (TLC). Es decir, según el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), las exportaciones se incrementaron en 2025 y alcanzaron los USD 2.186 millones, mientras que las importaciones sumaron USD 696 millones. Si bien el intercambio comercial mostró una recuperación, aún se mantiene por debajo del récord registrado en 2021.

En el caso de los productos minero-energéticos concentraron la mayor parte de las ventas al mercado surcoreano, con el cobre como principal producto exportado, pese a la caída registrada en sus ventas. Por su parte, los hidrocarburos registraron un crecimiento de 4,4 % y alcanzaron los USD 412 millones, mientras que las exportaciones mineras disminuyeron 2,8 %, hasta los USD 1.291 millones. El mayor dinamismo provino del sector pesquero, cuyas ventas al exterior se incrementaron 137 % y sumaron USD 310 millones, impulsadas principalmente por la pota. En contraste, las agroexportaciones retrocedieron 5,4 % debido a menores ventas de café, uvas, hortalizas y frutas, según comparte Infobae.

‘ABUELITA ARMY’ SE ALISTA PARA CONOCER A LOS INTEGRANTES DE BTS EN LIMA

Este 7, 9 y 10 de octubre, miles de fanáticos peruanos vivirán tres noches inolvidables con la llegada de BTS al Perú. La popular banda surcoreana se presentará por primera vez en el Estadio San Marcos como parte de su “ARIRANG World Tour”. En medio de la ola coreana que ha conquistado la capital peruana, la denominada ‘Abuelita Army’, cuyo nombre real es Jesús Teresa Torpoco Suazo, contó en una entrevista con Exitosa que nunca imaginó convertirse en parte del fandom a su edad. De hecho, su historia y conexión con el K-Pop nació gracias a su nieta que durante la pandemia solía escuchar al septeto coreano.

Asimismo, la adulta mayor confesó públicamente que Jungkook es uno de sus integrantes favoritos e incluso tiene un póster gigante del cantante. Frente a ello, expresó su emoción por asistir al concierto y estar cerca de BTS para corear sus canciones junto con los demás fanáticos. “Sí, a él lo elegí. Por eso que lo tengo acá, paradito a mi lado gigante. Siempre pensando los siete días de la semana en ellos y en principal a Jungkook. Me gusta su sonrisa, tiene una bonita mirada, es un bombón para mí, un bombón dorado y siempre lo llevo y lo llevaré en mi corazón a él. Sí, tengo mi Army Bomb. Lo tengo también en el bomb. Y voy a ir con esto”, dijo.