Por Redacción EC

BTS continúa con su nueva gira mundial “ARIRANG World Tour” por distintos países de Latinoamérica, luego de una pausa de casi cuatro años debido al servicio militar obligatorio en Corea del Sur. Este espectáculo incluye un escenario inmersivo de 360 grados, una propuesta que permitirá a los fans vivir los conciertos desde diferentes ángulos. Así, en el marco de su histórica llegada por primera vez al país, la Cámara de Comercio de Lima (CCL) prevé que diversos sectores económicos se beneficiarán con las presentaciones del septeto surcoreano, lo que contribuiría a dinamizar la economía hasta en S/200 millones. Sin embargo, esta buena relación comercial con el país asiático se concentra principalmente en minerales, gas natural y productos pesqueros, sectores que generan importantes ingresos en los últimos años para el Perú a través de sus exportaciones. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.