La expectativa por el esperado concierto de BTS en el Estadio San Marcos se ha visto empañada por momentos de alta tensión. A pocas horas de que se abran las puertas del recinto universitario para el show de la famosa agrupación de K-pop, la masiva congregación de fanáticos atrajo la presencia de persos inescrupulosos que intentan lucrar con la desesperación de los asistentes mediante la “venta de colas”.

Este accionar ilícito provocó fuertes enfrentamientos verbales y agresiones en plena vía pública, hecho que quedó registrado en vivo por una seguidora que transmitía la cobertura para redes sociales.

Video viral expone agresiones y desorden en las afueras de San Marcos

El incidente ocurrió en una de las vías de acceso principales al Estadio San Marcos, donde cientos de fans acampaban y hacían fila desde la madrugada. Según el metraje difundido en X (antes Twitter), personas ajenas a la comunidad de fanáticos aparecieron en los primeros tramos de la fila tratando de meterse entre las fans que estaban en el lugar.

que estan haciendo?... https://t.co/LRTpw1fcpd — ferr VERÁ A BTS 🇵🇪 (@jkvsofty) October 7, 2026

La negativa e indignación de las fans que llevaban horas esperando generó acaloradas discusiones. En la transmisión en vivo se aprecia cómo los intercambios de palabras subieron de tono rápidamente hasta convertirse en empujones e insultos, provocando tumultos y desorden en la zona mientras la multitud intentaba resguardar su lugar en la fila.

La informalidad e inseguridad amenazan las horas previas al show de BTS

A pesar de que la Policía Nacional del Perú (PNP) y la Fiscalía realizaron operativos previos para liberar las veredas de carpas e inspeccionar los accesos, el negocio informal de la resguardo y venta de espacios en las colas volvió a instalarse en las zonas aledañas.

Las seguidoras denunciaron la falta de presencia policial continua en tramos específicos de la avenida Venezuela y Germán Amezaga, lo que fue aprovechado por presuntos revendedores y mafias locales para amedrentar a los asistentes. Las afectadas solicitan una rápida intervención de las autoridades y del equipo de seguridad del evento antes del inicio de la apertura de puertas.

Recomendaciones clave si vas al concierto de BTS en el Estadio San Marcos

Para evitar contratiempos, estafas o poner en riesgo tu integridad física antes de ingresar al show, ten en cuenta estas sugerencias esenciales: