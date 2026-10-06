¡BTS llegó al Perú! La agrupación surcoreana ha conmocionado a miles de sus fanáticos con el anuncio de tres fechas de concierto en Lima, programadas para el 7, 9 y 10 de octubre en el Estadio San Marcos, como parte de su gira mundial Arirang. En la siguiente nota te contamos todo lo que se sabe del Army Bomb, cómo sincronizarlo, funcionalidades y su uso para sacarle el provecho al máximo en cada concierto de Bangtan Sonyeondan.

Todo army sabe que para vivir al máximo cada concierto de BTS, se debe asistir con el lightstick oficial, un dispositivo que sincroniza miles de estos ejemplares durante el show para elevar el evento a otro nivel visual y artístico. La última edición del Army Bomb es el BTS oficial Light Stick Ver. 4 y cuenta con conexión inalámbrica y acceso a un aplicativo móvil que complementa la experiencia para su uso durante el show.

El Light Stick Ver. 4 te permitirá sincronizarlo con tu teléfono inteligente (Android o Apple) a través del aplicativo y del Bluetooth e ingresar al modo concierto, con lo cual tu dispositivo se unirá de una forma única al espectáculo de BTS.

¿Cómo utilizar tu Army Bomb Ver 4 en el concierto de BTS? | Foto: EFE

Paso a paso para sincronizar tu Army Bomb para el concierto de BTS en Lima

Si ya conseguiste tu Light Stick Ver. 4. Sigue estos pasos para sincronizar tu armybomb con tu celular:

Descarga la aplicación del Army Bomb: BTS Official Light Stick Ver 4 (disponible para iPhone y Android)

Examina el dispositivo y presiona simultáneamente los botones ubicados en el mango durante dos segundos para prender el Light Stick.

Sabrás que funcionó y que está activado cuando comience a parpadear una luz azul.

Luego activa el Bluetooth de tu celular, ingresa al aplicativo, selecciona la versión del Light Stick y acerca el armybomb y tu celular para que complete la conexión.

Por último, deberás seleccionar el Modo Concierto o Concert Mode, una funcionalidad que te permitirá registrar la información del show para que el Light Stick pueda sincronizarse con los efectos visuales programados para el espectáculo que se brinde en esa fecha y lugar específicos.

La nueva versión del lightstick oficial de BTS incorpora conexión Bluetooth y un modo especial para conciertos. Conoce los pasos para vincularla con tu celular. (Foto: Captura / Andina)

¿Qué esperar del Army Bomb?

Es un dispositivo que permite elevar los efectos visuales y la calidad del espectáculo a un nuevo nivel insertando al público en el show de una manera creativa y sencilla.

Esta coordinación entre miles de lightsticks en un solo recinto es dirigida por la producción del concierto. Finalmente, es importante aclarar que la modalidad de sincronización a través del aplicativo móvil es exclusiva de la última versión del Armybomb. De acuerdo con lo indicado por Weverse, las otras versiones podrán utilizarse, pero no lograrán sincronizarse en determinados shows del tour Arirang.