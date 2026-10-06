¿Cómo usar tu army bomb ver 4. en el concierto de BTS? | Foto: IA
¿Cómo usar tu army bomb ver 4. en el concierto de BTS? | Foto: IA
Por Sol Espino Mayurí

¡BTS llegó al Perú! La agrupación surcoreana ha conmocionado a miles de sus fanáticos con el anuncio de tres fechas de concierto en Lima, programadas para el 7, 9 y 10 de octubre en el Estadio San Marcos, como parte de su gira mundial Arirang. En la siguiente nota te contamos todo lo que se sabe del Army Bomb, cómo sincronizarlo, funcionalidades y su uso para sacarle el provecho al máximo en cada concierto de Bangtan Sonyeondan.

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