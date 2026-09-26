Tras casi cuatro años de inactividad como agrupación completa a causa del servicio militar obligatorio en Corea del Sur, la banda más popular del mundo, BTS, anunció con bombos y platillos su regreso a los escenarios con su World Tour ‘ARIRANG’. De esta manera, la empresa organizadora Live Nation confirmó que para esta etapa incluirá un escenario inmersivo de 360 grados, que permitirá situar al público en el centro de la experiencia y así vivir al máximo los mejores éxitos musicales como “Body to body”, “Like animals”, “SWIM”, “FYA”, entre otros. En ese sentido, en medio de la emoción por la llegada de la banda surcoreana, el club oficial de BTS Perú anunció una buena noticia para sus seguidores: un espectacular show de drones en la capital peruana. Esta experiencia, nunca antes vista en el país, permitirá que los ARMY disfruten de un espectáculo de luces para recibir a los integrantes de la banda juvenil. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿CUÁNDO SERÁ EL ESPECTACULAR SHOW DE DRONES PARA RECIBIR A BTS EN PERÚ?

Este 7, 9 y 10 de octubre, miles de fanáticos peruanos vivirán tres noches inolvidables con la llegada de BTS al Perú, donde la popular banda surcoreana se presentará por primera vez en el Estadio San Marcos como parte de su World Tour ‘ARIRANG’. Sin embargo, con motivo de su llegada al país de los siete integrantes (RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook), el club oficial BTS Perú anunció a través de sus redes sociales que, por primera vez, se realizará un espectáculo de drones este jueves 8 de octubre en la Costa Verde.

Y es que, luego de que los seguidores cumplieran el reto de alcanzar los más de 25 000 ‘likes’ para activar el proyecto, los organizadores indicaron que el evento comenzará a las 8:00 p. m y los puntos de observación estarán ubicados en Miraflores y Barranco, específicamente en el Puente de la Paz y el Parque Bicentenario. Es importante mencionar que, la producción del espectáculo estará a cargo de FLIT Perú, empresa especializada en juegos con drones. “Después de alcanzar la meta de 25.000 ‘likes’ en Fanista, podemos confirmar una noticia histórica”, oficializó BTS Perú.

¿QUÉ NOTA DIPLOMÁTICA ENVIÓ LA PRESIDENTA DE MÉXICO A COREA DEL SUR?

Hace algunos meses, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reveló que envió una nota diplomática al primer ministro de Corea del Sur, Kim Min-seok, para solicitar su intervención y lograr que el grupo surcoreano BTS ofrezca más conciertos en México, en medio de la polémica por la preventa y la alta demanda de entradas entre jóvenes mexicanos.

“Le escribí una carta al primer ministro de Corea pidiéndole que (BTS) venga más veces. Todavía no recibo la respuesta, pero esperemos que sea positiva”, aseveró la mandataria durante su conferencia de prensa matutina. La reacción de la gobernante mexicana ocurre en medio de la polémica generada por los seguidores de la agrupación de k-pop, que anunciaron falta de transparencia en el proceso de compra y calificaron de fraude la venta de entradas fuera del mecanismo oficial.