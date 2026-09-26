Por Redacción EC

Las llamadas y mensajes con fines comerciales tendrán una nueva señal para ser reconocidos en Perú. El Gobierno oficializó reglas que establecen el uso del prefijo 500 para este tipo de comunicaciones, creando una numeración específica dentro del sistema telefónico. La medida busca que los usuarios puedan identificar de antemano cuándo una llamada o mensaje tiene carácter comercial. Así, antes de contestar o abrir una comunicación, el receptor podrá contar con una referencia adicional. La disposición introduce un nuevo elemento en la manera de reconocer este tipo de contactos.