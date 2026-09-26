Las llamadas y mensajes con fines comerciales tendrán una nueva señal para ser reconocidos en Perú. El Gobierno oficializó reglas que establecen el uso del prefijo 500 para este tipo de comunicaciones, creando una numeración específica dentro del sistema telefónico. La medida busca que los usuarios puedan identificar de antemano cuándo una llamada o mensaje tiene carácter comercial. Así, antes de contestar o abrir una comunicación, el receptor podrá contar con una referencia adicional. La disposición introduce un nuevo elemento en la manera de reconocer este tipo de contactos.

La implementación del prefijo pretende facilitar la identificación de las comunicaciones comerciales y brindar mayor información a los usuarios. La numeración permitirá diferenciar estas llamadas y mensajes de otros contactos que llegan diariamente a los teléfonos móviles. De esta forma, las personas podrán reconocer el propósito comercial de la comunicación antes de decidir si desean responder. La nueva regla busca generar mayor transparencia en este tipo de interacciones. Con el prefijo 500, las comunicaciones comerciales tendrán desde ahora una identificación específica.

Conoce la fecha en qué este prefijo 500 comenzará a usarse en los celulares para saber quien nos llama

Desde marzo de 2027, las llamadas y mensajes de texto con fines comerciales o publicitarios deberán llegar identificados con una nueva numeración. Los números utilizados para estas comunicaciones comenzarán con el prefijo 500, seguido del formato XXX XXX. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) ha señalado que espera que todas las empresas operadoras hayan implementado el sistema para esa fecha. La medida busca que los usuarios reconozcan con mayor facilidad el carácter comercial de una comunicación. Así, el teléfono mostrará una señal que permitirá identificar su propósito antes de responder.

Pero existe una precisión importante: recibir una llamada con el prefijo 500 no significa necesariamente estar frente a una estafa. La numeración servirá para distinguir comunicaciones comerciales o publicitarias y permitirá que cada usuario decida si desea atenderlas. Además, la norma establece que el número completo deberá aparecer visible en la pantalla del celular. También contempla mecanismos destinados a facilitar la identificación y trazabilidad de estas comunicaciones. Con estas reglas, el sistema busca aportar mayor claridad sobre quién llama y con qué finalidad.

¿En qué consiste este prefijo 500 y quienes son los que podrán utilizarlo para realizar las llamadas?

Las llamadas comerciales tendrán desde ahora una nueva señal para ser reconocidas con mayor facilidad por los usuarios. El prefijo 500, establecido mediante el Decreto Supremo N.° 018-2026-MTC, permitirá identificar llamadas y mensajes de texto relacionados con fines comerciales o publicitarios. Se trata de comunicaciones que forman parte de lo que comúnmente se conoce como llamadas spam. La numeración asignada seguirá el formato 500 XXX XXX. Así, el teléfono podrá mostrar desde el inicio que se trata de un contacto de naturaleza comercial.

La regla alcanzará, por ejemplo, a las empresas que busquen ofrecer tarjetas, seguros, servicios de internet o determinadas promociones. En estos casos, deberán utilizar una numeración que comience con 500, la cual tendrá que aparecer completa en la pantalla del usuario. Sin embargo, reconocer este prefijo no significa que la comunicación sea necesariamente una estafa. Su función será advertir que existe un propósito comercial o publicitario detrás del contacto. Con esa información, cada persona podrá decidir si desea contestar o dejar pasar la llamada.

¿Qué beneficios se tendrá con el prefijo 500 en las llamadas sabiendo que no todos lo usarán?

Reconocerás inmediatamente una llamada comercial: Si ves un número que comienza con 500, sabrás que se trata de una comunicación con finalidad comercial o publicitaria. Así podrás decidir si contestas o no. Será más fácil ignorar o bloquear el spam: Podrás identificar los números 500 y, si no te interesan sus ofertas, simplemente no contestarlos o bloquearlos. Esto te dará mayor control sobre las comunicaciones que recibes. Las empresas ya no deberían utilizar números comunes para venderte productos: La norma establece que los proveedores deberán utilizar la numeración 500 para estos fines y queda prohibido destinar otra numeración para las comunicaciones comerciales o publicitarias. Habrá mayor trazabilidad: Los operadores tienen la obligación de garantizar la identificación, el enrutamiento y la trazabilidad de estas llamadas y mensajes. Esto facilita determinar el origen de una comunicación comercial cuando exista un incumplimiento. Será más sencillo denunciar posibles incumplimientos: Al estar asociada la numeración 500 a un proveedor determinado y existir un registro de asignación administrado por el MTC, habrá mayor información para identificar quién está utilizando determinada numeración.

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