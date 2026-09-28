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Resumen

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Miembros de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) patrullan entre gases lacrimógenos en el barrio de Chacao, mientras opositores de Nicolás Maduro participan en una manifestación en Caracas, el 30 de julio de 2024. (Foto de Yuri CORTEZ / AFP).
Miembros de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) patrullan entre gases lacrimógenos en el barrio de Chacao, mientras opositores de Nicolás Maduro participan en una manifestación en Caracas, el 30 de julio de 2024. (Foto de Yuri CORTEZ / AFP).
/ YURI CORTEZ
Por Agencia EFE

La secretaria general de Amnistía Internacional (AI), Agnès Callamard, considera que “los mecanismos de represión” en Venezuela “no han cambiado”, pese a la intervención estadounidense que el 3 de enero pasado condujo a la captura de Nicolás Maduro en Caracas.

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