icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El ejército ruso sigue con ofensivas en Ucrania mientras se reportan reclutamientos irregulares a nivel internacional. (Foto: EFE)
El ejército ruso sigue con ofensivas en Ucrania mientras se reportan reclutamientos irregulares a nivel internacional. (Foto: EFE)
Por Agencia EFE

Amnistía Internacional (AI) acusó este jueves a Rusia de ser cómplice y aprovecharse del “tráfico de personas” para el reclutamiento de africanos, asiáticos e iberoamericanos en las tropas rusas que luchan en Ucrania, tras entrevistar a doce prisioneros de guerra de esta procedencia que están en manos de Kiev y dicen haber sido desplegados en el frente engañados o para resolver problemas legales en Rusia.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.