El Poder Judicial ordenó la detención preliminar judicial por 7 días contra L. V., investigado por el presunto delito de trata de personas agravada en perjuicio de un ciudadano peruano, en el distrito de Ate, al que llevó con engaños a Rusia.

Según la denuncia, entre marzo y abril de 2026, el investigado habría captado y facilitado el traslado internacional de la víctima a Rusia, luego de indicarle que recibiría una remuneración económica mensual de U$S2.600 y que el proceso para llegar a dicho país sería gratuito.

Sin embargo, al arribar a territorio ruso, el agraviado habría sido sometido a evaluaciones médicas para su incorporación al servicio militar ruso, así como inducido a suscribir un contrato en dicho idioma para recibir una tarjeta bancaria donde le depositarían un bono de U$S26.000 (el cual no habría recibido), entre otros.

Posteriormente, sería trasladado a uno de los frentes vinculados al conflicto armado entre Rusia y Ucrania. Ante ello, el agraviado contactó a su familia para revelar su situación, provocando que su hermana denuncie el hecho ante el Ministerio Público.

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De este modo, la fiscal provincial Luisa Inés Quispe Asmat, a cargo de la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Trata de Personas de Lima Norte, inició investigación y, tras las diligencias, consiguió la detención preliminar del imputado.

En la diligencia, que abarca el allanamiento de un inmueble con participación de la fiscal provincial y fiscales adjuntos provinciales, se realizó el registro de su vivienda, la incautación de teléfonos, dispositivos electrónicos, tarjetas de crédito, dinero en efectivo (soles y dólares), entre otros.

🚨#LoÚltimo | Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Trata de Personas de Lima Norte logró la detención preliminar judicial de un investigado que habría captado con engaños a una víctima, en el distrito de Ate, para su traslado a la Federación Rusa y que participe en el… pic.twitter.com/NTA7bXt4sE — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) September 7, 2026

Cabe destacar que el Ministerio Público realizará las diligencias complementarias con la Dirección Contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes de la PNP, a fin de esclarecer la presunta participación del detenido en el hecho. Asimismo, la ONG Aerial Recovery viene brindado el apoyo correspondiente en la intervención.

En agosto pasado, el Ministerio de Relaciones Exteriores reconoció que al menos 459 peruanos han sido captados por Rusia para, aparentemente bajo engaños, ser reclutados y enviados al frente de guerra.

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La misma Cancillería peruana reportó que al menos once fallecieron tras haber viajado a Rusia, mientras que 114 están desaparecidos y tres son prisioneros en manos de Ucrania.

También aseguró que hasta el momento ha sostenido más de 25 reuniones con las familias afectadas, ha enviado a un delegado especial a Moscú a indagar por los peruanos en Rusia y ha contribuido a la repatriación de 27 connacionales.

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