La Cancillería reportó que al menos 11 peruanos fallecieron tras haber viajado a Rusia, mientras que 114 están desaparecidos y tres son prisioneros en manos de Ucrania. (Foto: EFE/EPA/Alexander Zemlianchenko)
La Cancillería reportó que al menos 11 peruanos fallecieron tras haber viajado a Rusia, mientras que 114 están desaparecidos y tres son prisioneros en manos de Ucrania. (Foto: EFE/EPA/Alexander Zemlianchenko)
Por Redacción EC

El Poder Judicial ordenó la detención preliminar judicial por 7 días contra L. V., investigado por el presunto delito de trata de personas agravada en perjuicio de un ciudadano peruano, en el distrito de Ate, al que llevó con engaños a Rusia.

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