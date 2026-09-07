El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que continuará el incremento de la temperatura diurna, con una intensidad de moderada a extrema en la costa y de moderada a fuerte en la sierra norte y centro del país, entre este lunes 7 y el miércoles 9 de setiembre.

Para este lunes se prevén temperaturas máximas de entre 29 °C y 36 °C en la costa norte, mientras que en la costa central los valores oscilarán entre 24 °C y 29 °C. En la costa sur se esperan temperaturas máximas de entre 22 °C y 29 °C.

Temperaturas llegarán hasta los 36 °C en la costa norte durante los próximos días. (Foto: Andina)

En la sierra norte, las temperaturas máximas alcanzarían entre 20 °C y 30 °C, mientras que en la sierra central se registrarían valores de entre 17 °C y 29 °C.

El Senamhi señaló que se espera escasa nubosidad hacia el mediodía, condición que contribuirá al incremento de los niveles de radiación ultravioleta (UV). Asimismo, se prevén ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 40 km/h, principalmente durante las horas de la tarde. En la costa norte no se descartan lluvias dispersas.

El aviso comprende zonas de Áncash, Arequipa, Cajamarca, Ica, La Libertad, Lambayeque, Moquegua, Piura, Tacna y Tumbes, además del Callao.

En Áncash, las provincias comprendidas son Huaraz, Aija, Bolognesi, Casma, Huarmey, Huaylas, Ocros, Recuay, Santa y Yungay. En Arequipa, el aviso alcanza a Camaná, Caravelí, Castilla, Caylloma, Condesuyos, Islay y Arequipa.

En Cajamarca, las provincias incluidas son Chota, Contumazá, Cutervo, Jaén, San Miguel, San Pablo, Santa Cruz y Cajamarca. En Ica, comprende Chincha, Nasca, Palpa, Pisco e Ica.

Costa y sierra registrarán temperaturas de moderadas a extremas hasta el miércoles 9 de setiembre. (Foto: Andina)

En La Libertad, las provincias consideradas son Trujillo, Ascope, Chepén, Julcán, Otuzco, Pacasmayo, Santiago de Chuco, Gran Chimú y Virú. En Lambayeque, el aviso comprende Chiclayo, Ferreñafe y Lambayeque.

En Moquegua, están incluidas Mariscal Nieto e Ilo; en Piura, Ayabaca, Huancabamba, Morropón, Paita, Sullana, Talara y Sechura. En Tacna, comprende Jorge Basadre y Tacna, mientras que en Tumbes alcanza a Contralmirante Villar, Zarumilla y Tumbes.

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Ante este aviso de nivel rojo, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomendó a la población utilizar bloqueador o protector solar durante la exposición a la radiación, así como sombreros de ala ancha y gafas con filtro ultravioleta. También aconsejó evitar la exposición directa a los rayos solares.

Asimismo, Indeci recomendó mantener una adecuada ventilación en las viviendas y centros de labores, utilizar ropa de colores claros y aumentar el consumo de líquidos para mantener una adecuada hidratación.

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