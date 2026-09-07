Senamhi emite aviso rojo por incremento de temperaturas en la costa y sierra. (Foto: Andina)
Senamhi emite aviso rojo por incremento de temperaturas en la costa y sierra. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que continuará el incremento de la temperatura diurna, con una intensidad de moderada a extrema en la costa y de moderada a fuerte en la sierra norte y centro del país, entre este lunes 7 y el miércoles 9 de setiembre.

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