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Resumen

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Conoce las paradas para una travesía inolvidable por Tacna. (Fotos: Gabriela Delgado, Germán Falcón, PromPerú)
Conoce las paradas para una travesía inolvidable por Tacna. (Fotos: Gabriela Delgado, Germán Falcón, PromPerú)
Por Melvyn Arce Ruiz

Pocas regiones del país concentran contrastes tan marcados como Tacna. En un solo viaje es posible pasar del circuito costero a la imponencia de los valles andinos. Puedes empezar la mañana frente a la brisa del Pacífico y terminar la tarde a más de 3.500 m s. n. m., contemplando la cordillera. Pero su verdadero magnetismo está en el orgullo de su gente y en una memoria viva que convierte cada esquina en un homenaje a la identidad peruana.

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