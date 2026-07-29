El flamante Boulevard x Tambo del Inka es un espacio ideal en Urubamba que reúne diversas experiencias representativas del lugar. (Foto: INTURSA)
El flamante Boulevard x Tambo del Inka es un espacio ideal en Urubamba que reúne diversas experiencias representativas del lugar. (Foto: INTURSA)
Por Celeste Pérez

El Valle Sagrado siempre ha sido un destino para recorrer sin prisa. Sus pueblos, talleres, cafeterías y comunidades obligan a detenerse una y otra vez. Esa misma filosofía inspira Boulevard x Tambo del Inka, un nuevo espacio en Urubamba que reúne algunas de las experiencias más representativas de la zona en un mismo recorrido. Más que una colección de tiendas, la propuesta funciona como una vitrina del talento, la gastronomía y la cultura viva que hoy definen uno de los destinos más visitados del país.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.