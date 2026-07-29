Ubicado junto al hotel Tambo del Inka, a Luxury Collection Resort & Spa, este nuevo punto de encuentro ocupa cerca de 2.000 metros cuadrados y espera recibir a más de 200 visitantes por día. Su diseño toma como referencia los antiguos tambos andinos, aquellos puntos de descanso e intercambio que articulaban los caminos del Tahuantinsuyo, para reinterpretarlos en clave contemporánea. Así, cada espacio propone una experiencia distinta, pero todas comparten un mismo hilo conductor: acercar al visitante a la identidad del Valle Sagrado.

La idea comenzó a gestarse hace dos años y requirió cerca de un año de desarrollo para convertirse en realidad. Para Joaquín Escudero, gerente general de Tambo del Inka, el propósito siempre fue reunir en un solo lugar experiencias que normalmente exigen recorrer distintos rincones del valle. “Muchas veces te puede tomar tres días visitar cada una de las experiencias que hemos visto hoy en el bulevar. La idea fue traer todo esto a un solo lugar, sin perder la experiencia de primera mano, el lujo detrás de ese acercamiento y el hecho de resaltar la riqueza del destino”, explica en exclusiva a Somos.

En el espacio de AMA Experience, los visitantes pueden deleitarse con propuestas a base de cacao, como té de cáscaras, trufas y pan de masa madre. (Foto: Intursa Grupo Hotelero)

PASEO PARA RECORDAR

Sin abrumarse, recomendamos iniciar el recorrido con AMA Experience, una propuesta inmersiva que invita a comprender la cosmovisión andina y la riqueza cultural de las comunidades del Valle Sagrado. A través de recursos sensoriales y relatos, este espacio busca que el visitante entienda el territorio más allá de sus paisajes y monumentos, acercándolo a las personas, tradiciones y saberes que le dan vida, como el cultivo de cacao y la producción de fibra de alpaca.

A pocos pasos aparece la galería de Máximo Laura, donde el reconocido maestro del arte textil peruano exhibe piezas que reinterpretan la iconografía andina mediante una técnica que lo ha convertido en uno de los referentes internacionales del tapiz contemporáneo. El recorrido continúa en Yana Alpaca, con prendas y accesorios elaborados en fibra de alpaca, y en Tres Raíces, una tienda que reúne objetos de decoración, aromaterapia y souvenirs inspirados en la estética y los materiales propios de la región. Momento ideal para invertir en un recuerdo del destino.

Los tapices de Máximo Laura reinterpretan la cosmovisión y los paisajes andinos a través del color, consolidando al artista como un referente internacional del arte textil peruano. (Foto: Intursa Grupo Hotelero)

La propuesta gastronómica también ocupa un lugar central. En Café Mayu, el café de especialidad permite descubrir distintos perfiles de origen y procesos de tostado que ponen en valor la producción peruana. Muy cerca, Destilería Andina explora los aromas y botánicos de altura a través de destilados con identidad local como el ya popular Matacuy, mientras que La Cervecería ofrece una selección de cervezas artesanales elaboradas en el propio Valle Sagrado, una parada perfecta para cerrar el día entre amigos o en pareja.

Destilería Andina explora el potencial de insumos de altura para crear bebidas que reinterpretan los sabores del territorio andino. (Foto: Intursa Grupo Hotelero)

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Más allá de la experiencia para el visitante, el proyecto busca convertirse en una plataforma para impulsar los emprendimientos de la zona. Actualmente reúne a seis iniciativas locales y trabaja de manera articulada con productores y proveedores del Valle Sagrado y Cusco. A través de AMA Experience, además, beneficia indirectamente a seis comunidades de la región, promoviendo oportunidades de desarrollo económico y contribuyendo a preservar tradiciones y patrimonio cultural que siguen vigentes.

Otra experiencia imperdible En el corazón del Centro Histórico de Cusco, Palacio del Inka presenta La Herencia del Marqués, una experiencia gastronómica inspirada en la vida de Juan de Salas y Valdez. Ambientada en la histórica Casona de los Cuatro Bustos, la propuesta invita a revivir el esplendor del Cusco virreinal a través de la arquitectura, la historia y la cocina.

La experiencia se desarrolla en cuatro momentos: La Cava del Marqués, con vinos, quesos y charcutería; La Bodega del Marqués, una degustación prémium en una antigua gruta; La Mesa del Marqués, inspirada en la cocina virreinal; y una propuesta vegetariana que rinde homenaje a la Pachamama y a la agricultura andina.

Asimismo, Palacio del Inka, a Luxury Collection Hotel, en Cusco, ha sido distinguido como uno de los mejores hoteles de Sudamérica en los Travel Leisure World’s Best Awards 2026.

Para Escudero, esta visión responde también a una transformación en la forma en que se entiende el turismo de lujo. Si antes la exclusividad se medía por el nivel de sofisticación de las instalaciones, hoy el valor está en la autenticidad de las experiencias y en el impacto positivo que generan en el destino.

“Hace años, el lujo se manifestaba en una habitación con mármol o grifería italiana. Hoy, el cliente busca conectar con el espíritu del lugar, con su gente, con sus costumbres y sus tradiciones”, sostiene. Añade que el viajero actual también busca que su visita contribuya al desarrollo económico del entorno y beneficie a quienes viven allí, por lo que el bulevar cobra aún más relevancia.

La apuesta promete seguir creciendo. Con el tiempo, el proyecto contempla incorporar nuevas experiencias relacionadas con la gastronomía, la cultura y los emprendimientos del valle, reforzando ese diálogo entre visitantes y productores locales.

Al final del recorrido, entre cafés de especialidad, textiles, destilados, arte y proyectos nacidos en la región, Boulevard x Tambo del Inka propone una forma distinta de conocer el destino, conectando con la historia, la creatividad y las personas que hacen del valle uno de los rincones más fascinantes del Perú. //