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Resumen

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La vista es invaluable. Desde la altura de sus dunas, la inmensidad del valle de Acarí se aprecia en todo su esplendor. En la imagen, una joven turista practica sandboarding después de haber entrenado con una instructora profesional. Se puede llegar con vehículos todoterreno y caminando, pero con un guía local que conozca la ruta.
La vista es invaluable. Desde la altura de sus dunas, la inmensidad del valle de Acarí se aprecia en todo su esplendor. En la imagen, una joven turista practica sandboarding después de haber entrenado con una instructora profesional. Se puede llegar con vehículos todoterreno y caminando, pero con un guía local que conozca la ruta.
/ JULIO REAÑO
Por Diana Gonzales Obando

Salimos de Lima a las 8 de la noche por la Panamericana Sur. Es la mejor vía hacia Acarí, distrito de Caravelí, en la costa arequipeña, si se va desde la capital. Volar en avión hasta el aeropuerto de Arequipa no es la mejor idea porque el trayecto en auto será aún más largo. Esta vez demoramos ocho horas y llegamos a las 4 de la madrugada a nuestro destino en Acarí Adventure Resort, a la altura del km 555 de la carretera.

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