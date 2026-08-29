Por Alfonso Rivadeneyra García

A los 35 años, Carolina Giraldo (Medellín, 1991) descubrió su Edad de Piedra. Desde el escenario del SoFi Stadium de Los Ángeles, estilizado como un sistema de cuevas, la artista mundialmente conocida como Karol G surge vestida para matar, con un traje deliberadamente deshilachado aunque brillante, símbolo de sus mil batallas (o conciertos). Su arma, la música; su consigna, el perreo hasta abajo; su presa, las 130 mil almas reunidas durante tres noches seguidas para verla en vivo como parte del Viajando por el Mundo Tropitour.

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