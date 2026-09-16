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Los cuatro proyectos musicales encabezan las candidaturas de los artistas intérpretes de cara a la ceremonia que se celebrará el próximo 12 de noviembre | Foto: EFE
Los cuatro proyectos musicales encabezan las candidaturas de los artistas intérpretes de cara a la ceremonia que se celebrará el próximo 12 de noviembre | Foto: EFE
Por Agencia EFE

La colombiana Karol G y la española Rosalía brillan entre los nominados a los Latin Grammy con siete candidaturas, empatadas con los argentinos Ca7riel & Paco Amoroso y el uruguayo Jorge Drexler, aunque el mayor número de nominaciones ha sido para el compositor y productor mexicano Edgar Barrera, con 10, anunció este miércoles la Academia Latina de la Grabación.

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