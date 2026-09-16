Nicole “Nic” Zignago, Fabián y Eva Ayllón fueron nominados a los Latin Grammy 2026 en distintas categorías. Los tres artistas peruanos competirán por reconocimientos en Mejor Álbum Pop Contemporáneo, Mejor Canción Pop, Mejor Nuevo Artista y Mejor Álbum Folclórico.

Nic, nominada en dos categorías

Nicole Zignago, quien actualmente utiliza el nombre artístico Nic, recibió dos nominaciones. La primera corresponde a Mejor Álbum Pop Contemporáneo, donde compite con KM0, de Pablo Alborán; Instrucciones Para Ser Feliz, de Monsieur Periné; Todo Puede Convertirse En Canción, de Debi Nova; y ¿Y Ahora Qué +?, de Alejandro Sanz.

La segunda nominación de Nic es en la categoría Mejor Canción Pop por “(favorito)”, tema que compuso junto a Raquel Sofía. En esta categoría compite con “A La Niña Que Fui”, de Kany García; “Amarillo”, de Joaquina; “La Perla”, de Rosalía junto a Yahritza y Su Esencia; y “Melancolía”, de Mon Laferte.

En esta última categoría, “La Perla” forma parte del álbum Lux, mientras que “Melancolía” pertenece a Femme Fatale. Las canciones nominadas corresponden a composiciones de sus respectivos intérpretes y colaboradores.

Fabián compite por Mejor Nuevo Artista

El cantante peruano Fabián fue incluido entre los nominados a Mejor Nuevo Artista. La categoría reúne a 11 artistas: Delilah, Fabián, Loulu Gilberto, Arath Herce, Macario Martínez, maye, Sofia Monroy, Kendall Peña, Dora Sanches, ARIA VEGA y Zeca Veloso.

La nominación ubica al artista peruano junto a intérpretes de distintos países y propuestas musicales que compiten por el reconocimiento destinado a nuevos talentos.

Eva Ayllón, nominada a Mejor Álbum Folclórico

La cantante peruana Eva Ayllón fue nominada en la categoría Mejor Álbum Folclórico por Concierto De Gala (Desde El Gran Teatro Nacional) (Versión Eva) [Live].

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Ayllón competirá en esta categoría con La Quinta Esencia, de Yamandú Costa, Alexis Cárdenas & Ensemble Recoveco; Cambias Mi Mundo, de Lila Downs; La Vida Era Más Corta, de Milo J; y Candombe (En Vivo, Teatro Solís), de Julieta Rada.

Con estas nominaciones, Nic, Fabián y Eva Ayllón forman parte de la representación peruana en la edición 2026 de los Latin Grammy, cada uno en categorías vinculadas a sus respectivas producciones y trayectoria musical.