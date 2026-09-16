Nicole Zignago, Fabián y Eva Ayllón buscan un Latin Grammy en la edición 2026. (Foto: Redes sociales)
Nicole Zignago, Fabián y Eva Ayllón buscan un Latin Grammy en la edición 2026. (Foto: Redes sociales)
Por Redacción EC

Nicole “Nic” Zignago, Fabián y Eva Ayllón fueron nominados a los Latin Grammy 2026 en distintas categorías. Los tres artistas peruanos competirán por reconocimientos en Mejor Álbum Pop Contemporáneo, Mejor Canción Pop, Mejor Nuevo Artista y Mejor Álbum Folclórico.

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