¡Orgullo peruano! Estos artistas nacionales buscan conquistar los Latin Grammy | Composición EC: @milenawarthon / @dayanfloroficial
¡Orgullo peruano! Estos artistas nacionales buscan conquistar los Latin Grammy | Composición EC: @milenawarthon / @dayanfloroficial
Por José Templo

La carrera hacia los Latin Grammy 2026 ya comenzó y varios artistas peruanos forman parte de esta primera etapa en la que buscan captar la atención de los integrantes de la Academia Latina de la Grabación con producciones que reflejan su talento, trayectoria y el crecimiento de la música peruana en el escenario internacional, con propuestas de distintos géneros musicales. Cantantes, compositores y productores nacionales empezaron a difundir sus trabajos en sus plataformas digitales, con la esperanza de alcanzar una nominación oficial en una de las premiaciones más importantes y reconocidas de la música en habla hispana. Conoce quiénes representan al Perú, en qué categorías competirán y con qué producciones buscan dejar el nombre del país en lo más alto.

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