La carrera hacia los Latin Grammy 2026 ya comenzó y varios artistas peruanos forman parte de esta primera etapa en la que buscan captar la atención de los integrantes de la Academia Latina de la Grabación con producciones que reflejan su talento, trayectoria y el crecimiento de la música peruana en el escenario internacional, con propuestas de distintos géneros musicales. Cantantes, compositores y productores nacionales empezaron a difundir sus trabajos en sus plataformas digitales, con la esperanza de alcanzar una nominación oficial en una de las premiaciones más importantes y reconocidas de la música en habla hispana. Conoce quiénes representan al Perú, en qué categorías competirán y con qué producciones buscan dejar el nombre del país en lo más alto.

¿CÓMO COMENZÓ EL CAMINO HACIA LOS LATIN GRAMMY 2026?

La edición número 27 de los Latin Grammy ya puso en marcha una de sus etapas más importantes. Antes de revelar la lista oficial de nominados, los integrantes con derecho a voto de la Academia Latina de la Grabación deben evaluar todas las producciones inscritas y definir cuáles continuarán en la competencia.

En este proceso participan artistas, compositores, productores e ingenieros de sonido de distintos países. La votación permanecerá abierta hasta el lunes 10 de agosto y, mientras tanto, los postulantes promocionan sus proyectos en redes sociales utilizando el mensaje “Para su consideración Latin Grammy”.

¿QUÉ ARTISTAS PERUANOS BUSCAN UNA NOMINACIÓN?

Entre los representantes nacionales que esperan obtener un lugar entre los nominados figuran:

Susana Baca

Eva Ayllón

Pepe Alva

Tony Succar

Dayan Flor

Milena Warthon

Amy Gutiérrez

Cada uno busca destacar con propuestas de distintos géneros musicales, reflejando la variedad y riqueza de la música peruana en una de las premiaciones más importantes de la industria latina.

¿EN QUÉ CATEGORÍAS COMPITEN LOS ARTISTAS PERUANOS?

Milena Warthon busca conseguir su primera nominación con el álbum ‘Latinchola’, inscrito en la categoría de Mejor Álbum Pop Contemporáneo. Por su parte, Amy Gutiérrez espera competir por Mejor Canción Pop gracias al tema ‘Cuidado conmigo’, compuesto por Rodrigo Revoredo.

Milena Warthon y Amy Gutiérrez buscan ser nominadas a los Latin Grammy 2026. | Composición EC: @milenawarthon / @amygutierrezperu

En la categoría Mejor Álbum Folclórico se concentra una importante presencia peruana. Dayan Flor postula con ‘Herencia sureña’, mientras que Susana Baca presenta ‘El Viaje de la Lengua’. Eva Ayllón también busca una nominación con ‘Concierto De Gala - Desde El Gran Teatro Nacional Live’ y Pepe Alva participa con ‘Himnos de la Tierra, Vol. 1′. Además, Dayan Flor aspira a ser considerada en Mejor Canción de Raíces con ‘Puedo vivir sin ti’, interpretación que realiza junto a Milder Oré.

Dayan Flor, Susana Baca, Eva Ayllón y Pepe Alva buscan una nominación en los Latin Grammy 2026. | Composición EC: @dayanfloroficial / @susana_baca_oficial / @evaayllonoficial / @pepealvamusic

¿QUÉ PROPUESTA PRESENTA TONY SUCCAR EN ESTA EDICIÓN?

El productor y músico peruano, ganador de un Grammy, busca volver a destacar con el álbum ‘Asuccar’, inscrito en la categoría Mejor Álbum de Salsa. Además, el tema ‘Afincao’, grabado junto a Gilberto Santa Rosa, también aspira a competir como Mejor Canción Tropical, según informa La República.

Tony Succar. | Foto: Difusión

Al anunciar su postulación, Succar manifestó: “Agradecido por poder presentar este proyecto para su consideración. ‘Asuccar’, un disco hecho con muchísimo amor y sabor, junto a un equipo extraordinario de músicos, artistas, compositores, e ingenieros. Desde ya, felicito a todos mis colegas que están compartiendo su música este año. He estado escuchando producciones increíbles, y eso me inspira a seguir creando, creciendo y retándome en cada nuevo proyecto”.

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