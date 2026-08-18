Por Redacción EC

Vanessa Jerí alcanzó gran popularidad al interpretar a Gracia en ‘Mil Oficios’, papel que la convirtió en uno de los rostros más recordados de la televisión peruana. A lo largo de su trayectoria, también incursionó en otras producciones nacionales, el modelaje y el teatro, lo que la llevó a ganarse el cariño del público. Sin embargo, en los últimos tiempos se ha mantenido alejada de los reflectores por motivos personales y en enfocarse en la crianza de su menor hija. Así, tras este retiro temporal, la popular actriz reapareció en la alfombra roja de una película peruana y agradeció a sus seguidores por el apoyo que le brindaron durante este periodo. Aunque lo que más llamó la atención de los medios e internautas fue que presentó públicamente a su esposo, Raúl González, quien tuvo un destacado gesto que rápidamente generó comentarios en las redes sociales. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.