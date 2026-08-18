Vanessa Jerí alcanzó gran popularidad al interpretar a Gracia en ‘Mil Oficios’, papel que la convirtió en uno de los rostros más recordados de la televisión peruana. A lo largo de su trayectoria, también incursionó en otras producciones nacionales, el modelaje y el teatro, lo que la llevó a ganarse el cariño del público. Sin embargo, en los últimos tiempos se ha mantenido alejada de los reflectores por motivos personales y en enfocarse en la crianza de su menor hija. Así, tras este retiro temporal, la popular actriz reapareció en la alfombra roja de una película peruana y agradeció a sus seguidores por el apoyo que le brindaron durante este periodo. Aunque lo que más llamó la atención de los medios e internautas fue que presentó públicamente a su esposo, Raúl González, quien tuvo un destacado gesto que rápidamente generó comentarios en las redes sociales. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

ESPOSO DE VANESSA JERÍ TIENE AMOROSO GESTO CON LA ACTRIZ Y RECIBE EL APLAUSO DE LOS FANS

Durante el avant premiere de ‘Mañana me caso’, película estrenada el pasado 13 de agosto, Vanessa Jerí destacó en la alfombra roja con un elegante vestido negro con detalles de brillo y una pequeña cartera. La actriz también estuvo acompañada por su esposo, Raúl González, empresario y representante de futbolistas, quien suele mantener un perfil alejado de los reflectores. Sin embargo, mientras los medios lograban tener las mejores tomas de la pareja, el momento que más llamó la atención de los seguidores fue cuando González apoyó su mano en el abdomen de la artista y luego se apartó para dejarla frente a las cámaras.

“Sé que eres perfil bajo amor. ¡Gracias por el apoyo incondicional!”, escribió Jerí, quien se mostró agradecida por el respaldo que recibe de su esposo en cada momento. Por su parte, los seguidores no tardaron en destacar el gesto del empresario al respetar y brindarle su espacio durante el evento, lo que generó diversas reacciones en redes sociales: “No creo perfil bajo, entiende que tú eres la estrella y te da tu lugar. TOP”, “Qué bella y que lindo gesto de tu esposo, esa palmadita en el abdomen como diciendo ‘dale tú, sigues’”, “Vanessa cuéntanos cómo conociste al amor de tu vida” y “Bella, sigue brillando, tienes un gran compañero a tu lado, te deja brillar”.

¿POR QUE VANESSA JERÍ SE ALEJÓ DE LA TELEVISIÓN?

Tras permanecer alejada de los reflectores durante un periodo, Vanessa Jerí explicó en una entrevista con el diario Trome los motivos que la llevaron a mantenerse distante de la actuación durante varios años: “Sí, me alejé un poquito de los escenarios, pero ya regresé, así que aquí me tienen para lo que se presente. En realidad, decidí hacer esa pausa en mi carrera para dedicarme por completo a la crianza de mi hija al lado de mi esposo. Ambos somos padres muy presentes y mi hija ya va a cumplir siete años”.