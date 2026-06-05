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Las entradas para asistir al espectáculo ya están a la venta en la plataforma de Teleticket | Foto: Difusión
Las entradas para asistir al espectáculo ya están a la venta en la plataforma de Teleticket | Foto: Difusión
Por Redacción EC

Los actores peruanos César Ritter y Vanessa Jerí vuelven al escenario con la obra ‘Atrap2’, una puesta en escena producida por Scenium que se presentará los días 21, 22 y 23 de agosto de 2026 en la Cúpula de las Artes, en Surco.

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