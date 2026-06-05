Los actores peruanos César Ritter y Vanessa Jerí vuelven al escenario con la obra ‘Atrap2’, una puesta en escena producida por Scenium que se presentará los días 21, 22 y 23 de agosto de 2026 en la Cúpula de las Artes, en Surco.

La trama se centra en la historia de un actor que, tras haber alcanzado el éxito en el pasado gracias a un personaje entrañable, queda estancado bajo la sombra de dicho reconocimiento.

Afiche oficial de "Atrapa2"

Sin embargo, tras sufrir un inesperado accidente, el protagonista despierta dentro de la misma comedia de situación (sitcom) que lo volvió famoso.

En ese entorno ficticio diseñado para la felicidad y las risas, el personaje principal descubrirá un vacío detrás de la fachada y se verá obligado a decidir entre quedarse en esa fantasía cómoda o volver a una realidad imperfecta pero real.

De acuerdo con la producción, el montaje se presenta como “una historia sobre quiénes somos cuando dejamos de interpretar el papel que el mundo espera de nosotros”.

El elenco de esta propuesta, que analiza los límites entre la ficción, la fama y la autenticidad a través del humor y la nostalgia, se completa con las actuaciones de Malú Menacho y Roni Ramírez.

Todas las funciones programadas para este espectáculo de tres días se iniciarán a las 8:00 p.m., y los boletos se pueden adquirir en Teleticket.

Datos del espectáculo

Fechas: 21, 22 y 23 de agosto de 2026

21, 22 y 23 de agosto de 2026 Hora: 8:00 p. m.

8:00 p. m. Lugar: Cúpula de las Artes

Cúpula de las Artes Entradas: Teleticket

Teleticket Preventa: Del 5 al 16 de junio

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