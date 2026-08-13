La actriz Gloria María Solari presenta “Saltimbanquis”, una nueva adaptación teatral familiar inspirada en el clásico cuento “Los músicos de Bremen” de los hermanos Grimm, con la participación de las actrices Zelma Gálvez y Oriana Cicconi, además de alumnos del Taller de Teatro de Solari.

Heredera de una familia vinculada al arte y la cultura, Solari continúa el legado de sus padres, el recordado Piero Solari y Gloria Recavarren, reconocidos por su aporte al movimiento cultural de Lima durante las décadas de los 70, 80 y parte de los 90.

A lo largo de su trayectoria, la artista ha impulsado proyectos orientados a la formación teatral de niños y jóvenes, con propuestas que buscan acercar las artes escénicas como una herramienta de aprendizaje, inclusión y desarrollo personal.

La obra “Saltimbanquis” busca transmitir mensajes relacionados con la amistad, la solidaridad, el respeto por las diferencias y la importancia de perseguir los sueños, a través de una puesta en escena que combina música, humor y aventuras.

La producción se presentará del 15 de agosto al 27 de setiembre en el Teatro Mario Vargas Llosa de la Biblioteca Nacional del Perú, ubicado en San Borja. Entradas disponibles en Teleticket a partir de los S/ 21.