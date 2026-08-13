La producción se presentará del 15 de agosto al 27 de setiembre en el Teatro Mario Vargas Llosa de la Biblioteca Nacional del Perú, ubicado en San Borja. | Foto: Difusión
La producción se presentará del 15 de agosto al 27 de setiembre en el Teatro Mario Vargas Llosa de la Biblioteca Nacional del Perú, ubicado en San Borja. | Foto: Difusión
Por Redacción EC

La actriz Gloria María Solari presenta “Saltimbanquis”, una nueva adaptación teatral familiar inspirada en el clásico cuento “Los músicos de Bremen” de los hermanos Grimm, con la participación de las actrices Zelma Gálvez y Oriana Cicconi, además de alumnos del Taller de Teatro de Solari.

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