El test de Proust es un cuestionario creado por el novelista francés Marcel Proust. Se trata de un modelo en el que el entrevistado contesta a un formulario que se asemeja a un test psicológico, cuyas preguntas están diseñadas para revelar su personalidad. Esta semana presentamos a Gloria María Solari.
― ¿Cuál es tu pasatiempo favorito?
Escribir.
―¿Qué sería, para ti, la felicidad perfecta?
No tener que explicar lo que pienso o siento.
―¿Cuál es el rasgo que más te define?
La sinceridad.
―¿Cuál consideras tu peor defecto?
La sinceridad, también.
―¿Qué podría sumirte en la más profunda miseria?
No ser fiel a mí misma.
―¿Cuál es tu mayor extravagancia?
Viajar sin equipaje.
―¿Cuál es el peor defecto que otros pueden tener?
La ternura (se puede tener).
―¿Cuáles son las frases o palabras que utilizas con mayor frecuencia?
¡Vamos!
―¿Cuál ha sido tu mayor logro?
Estar presente.
―¿En qué ocasiones mientes?
Cuando bromeo.
―¿Cuándo y dónde has sido absolutamente feliz?
Siempre en familia.
―¿Cuál ha sido tu mayor inversión?
Observar.
―¿Qué objeto personal es el que más valor tiene para ti?
La ropa de mi mami.
―¿Cuál es la cualidad que más admiras en una persona?
Que viva como piensa.
―¿Cómo te gustaría morir?
De risa.
―Si murieras y se te permitiera volver convertida en otra persona o cosa, ¿qué crees que sería?
Un musgo.
―¿Qué talento especial te gustaría tener?
Saber física cuántica.
― ¿Cuáles son tus escritores favoritos?
Los latinoamericanos.
―¿Qué persona viva te parece despreciable?
Habría varios, pero no los conozco personalmente como para saberlo.
