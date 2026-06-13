El test de Proust es un cuestionario creado por el novelista francés Marcel Proust. Se trata de un modelo en el que el entrevistado contesta a un formulario que se asemeja a un test psicológico, cuyas preguntas están diseñadas para revelar su personalidad. Esta semana presentamos a Stefano Meier.
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― ¿Cuál es tu pasatiempo favorito?
Ver series, hacer música y jugar Pokémon.
― ¿Qué sería, para ti, la felicidad perfecta?
Vivir y disfrutar cada oportunidad que me regala la vida en el presente.
― ¿Cuál es el rasgo que más te define?
Mi disciplina.
― ¿Cuál consideras tu peor defecto?
Mi adicción al dulce.
― ¿Cuál es tu mayor extravagancia?
Ponerle azúcar a las Zucaritas con leche.
― ¿Cuál es el peor defecto que otros pueden tener?
La hipocresía.
― ¿En qué ocasiones mientes?
Desde chico trato de no hacerlo.
― ¿Cuándo y dónde has sido absolutamente feliz?
En el Centro Pokémon de Japón.
― ¿Cuál crees que ha sido tu mejor inversión?
Mis estudios en orquestación y producción musical durante la pandemia.
― ¿Qué objeto personal es el que más valor tiene para ti?
Mi peluche Rufo, lo tengo desde que nací.
― ¿Cuál es la cualidad que más admiras en una persona?
Que tenga un buen corazón y transparencia.
― ¿Cómo te gustaría morir?
Con amor y sin arrepentimientos.
― Si murieras y se te permitiera volver convertido en otra persona o cosa, ¿qué crees que sería?
Una nutria marina.
― ¿Qué talento especial te gustaría tener?
Saber todos los idiomas.
― ¿Cuáles son tus libros favoritos?
Entre mis lecturas favoritas está “El vendedor más grande del mundo”. //