El test de Proust es un cuestionario creado por el novelista francés Marcel Proust. Se trata de un modelo en el que el entrevistado contesta a un formulario que se asemeja a un test psicológico, cuyas preguntas están diseñadas para revelar su personalidad. Esta semana presentamos a Stefano Meier.

― ¿Cuál es tu pasatiempo favorito?

Ver series, hacer música y jugar Pokémon.

― ¿Qué sería, para ti, la felicidad perfecta?

Vivir y disfrutar cada oportunidad que me regala la vida en el presente.

― ¿Cuál es el rasgo que más te define?

Mi disciplina.

― ¿Cuál consideras tu peor defecto?

Mi adicción al dulce.

― ¿Cuál es tu mayor extravagancia?

Ponerle azúcar a las Zucaritas con leche.

― ¿Cuál es el peor defecto que otros pueden tener?

La hipocresía.

― ¿En qué ocasiones mientes?

Desde chico trato de no hacerlo.

― ¿Cuándo y dónde has sido absolutamente feliz?

En el Centro Pokémon de Japón.

― ¿Cuál crees que ha sido tu mejor inversión?

Mis estudios en orquestación y producción musical durante la pandemia.

― ¿Qué objeto personal es el que más valor tiene para ti?

Mi peluche Rufo, lo tengo desde que nací.

― ¿Cuál es la cualidad que más admiras en una persona?

Que tenga un buen corazón y transparencia.

― ¿Cómo te gustaría morir?

Con amor y sin arrepentimientos.

― Si murieras y se te permitiera volver convertido en otra persona o cosa, ¿qué crees que sería?

Una nutria marina.

― ¿Qué talento especial te gustaría tener?

Saber todos los idiomas.

― ¿Cuáles son tus libros favoritos?

Entre mis lecturas favoritas está “El vendedor más grande del mundo”. //