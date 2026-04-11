El test de Proust es un cuestionario creado por el novelista francés Marcel Proust. Se trata de un modelo en el que el entrevistado contesta a un formulario que se asemeja a un test psicológico, cuyas preguntas están diseñadas para revelar su personalidad. Esta semana presentamos a Melissa Paredes.
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― ¿Cuál es tu pasatiempo favorito?
Jugar con mi hija y hacernos ‘skincare’.
― ¿Qué sería, para ti, la felicidad perfecta?
Mi felicidad perfecta es tener a mi bebé al lado, es lo más lindo del mundo. De mi mundo.
― ¿Cuál es el rasgo que más te define?
Yo creo que la resiliencia y la perseverancia.
― ¿Cuál consideras tu peor defecto?
No tengo paciencia.
― ¿Qué podría sumirte en la más profunda miseria?
Yo creo que nada. Siempre hay un motivo por el cual estar feliz.
― ¿Cuál es tu mayor extravagancia?
No creo tener ninguna.
― ¿Cuál es el peor defecto que otros pueden tener?
No me ando fijando en los defectos de los demás.
― ¿Cuáles son las frases o palabras que utilizas con mayor frecuencia?
Bebé, bebita, bebito. Ja, ja, ja.
― ¿Cuál ha sido tu mayor logro?
Ser madre y mi carrera como actriz.
― ¿Cuál crees que ha sido tu mayor inversión?
Mi escuela de baile.
― ¿Cuándo y dónde has sido absolutamente feliz?
Cuando viajo con mi hija es lo máximo. Soy extremadamente feliz.
― ¿Qué objeto personal es el que más valor tiene para ti?
La cajita de recuerdos que colecciono desde que Mia estaba en prekínder.
― ¿Cuál es la cualidad que más admiras en una persona?
La empatía y la bondad.
― ¿Cómo te gustaría morir?
No lo sé.
― ¿Qué talento especial te gustaría tener?
Me gustaría poder adivinar el futuro.
― ¿Cuáles son tus escritores favoritos?
Carlos Cuauhtémoc, Stephenie Meyer e Isabel Allende.
― ¿Qué persona viva te parece despreciable?
Ninguna. //