El test de Proust es un cuestionario creado por el novelista francés Marcel Proust. Se trata de un modelo en el que el entrevistado contesta a un formulario que se asemeja a un test psicológico, cuyas preguntas están diseñadas para revelar su personalidad. Esta semana presentamos a Melissa Paredes.

― ¿Cuál es tu pasatiempo favorito?

Jugar con mi hija y hacernos ‘skincare’.

― ¿Qué sería, para ti, la felicidad perfecta?

Mi felicidad perfecta es tener a mi bebé al lado, es lo más lindo del mundo. De mi mundo.

― ¿Cuál es el rasgo que más te define?

Yo creo que la resiliencia y la perseverancia.

― ¿Cuál consideras tu peor defecto?

No tengo paciencia.

― ¿Qué podría sumirte en la más profunda miseria?

Yo creo que nada. Siempre hay un motivo por el cual estar feliz.

― ¿Cuál es tu mayor extravagancia?

No creo tener ninguna.

― ¿Cuál es el peor defecto que otros pueden tener?

No me ando fijando en los defectos de los demás.

― ¿Cuáles son las frases o palabras que utilizas con mayor frecuencia?

Bebé, bebita, bebito. Ja, ja, ja.

― ¿Cuál ha sido tu mayor logro?

Ser madre y mi carrera como actriz.

― ¿Cuál crees que ha sido tu mayor inversión?

Mi escuela de baile.

― ¿Cuándo y dónde has sido absolutamente feliz?

Cuando viajo con mi hija es lo máximo. Soy extremadamente feliz.

― ¿Qué objeto personal es el que más valor tiene para ti?

La cajita de recuerdos que colecciono desde que Mia estaba en prekínder.

― ¿Cuál es la cualidad que más admiras en una persona?

La empatía y la bondad.

― ¿Cómo te gustaría morir?

No lo sé.

― ¿Qué talento especial te gustaría tener?

Me gustaría poder adivinar el futuro.

― ¿Cuáles son tus escritores favoritos?

Carlos Cuauhtémoc, Stephenie Meyer e Isabel Allende.

― ¿Qué persona viva te parece despreciable?

Ninguna. //