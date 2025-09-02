El test de Proust es un cuestionario creado por el novelista francés Marcel Proust. Se trata de un modelo en el que el entrevistado contesta a un formulario que se asemeja a un test psicológico, cuyas preguntas están diseñadas para revelar su personalidad. Esta semana presentamos a Carlos Carlín.

¿Cuál es tu pasatiempo favorito?

Newsletter exclusivo para suscriptores Nora Sugobono presenta en exclusiva lo que traerá nuestro suplemento sabatino, cada viernes.

Ver televisión tirado en mi cama y en la playa.

¿Qué sería, para ti, la felicidad perfecta?

Estar con mi familia, con salud y riendo siempre.

¿Cuál es el rasgo que más te define?

Mi obsesión por sacar adelante algún proyecto.

¿Cuál consideras tu peor defecto?

Mi mal humor.

¿Qué podría sumirte en la más profunda miseria?

Estar alejado de los que más quiero.

¿Cuál es tu mayor extravagancia?

Discutir con Uma Alberta, una de mis dos mascotas.

¿Cuál es el peor defecto que otros pueden tener?

La desconsideración.

¿Cuáles son las frases o palabras que utilizas con mayor frecuencia?

¡Extraordinario!

¿Cuál ha sido tu mayor logro?

Vivir de lo que siempre soñé.

¿En qué ocasiones mientes?

Siempre.

¿Cuándo y dónde has sido absolutamente feliz?

En el escenario del Gran Teatro Nacional cuando estrené “RUDO”.

¿Qué objeto personal es el que más valor tiene para ti?

Mis llaves.

¿Cuál crees que ha sido tu mejor inversión?

Mi espacio en la playa.

¿Con qué personaje de la historia es con quien más te identificas?

Con el caballo de Alfonso Ugarte.

¿Cuál es la cualidad que más admiras en una persona?

Su sentido del humor.

¿Cómo te gustaría morir?

Dormido.

Si murieras y se te permitiera volver convertido en otra persona o cosa, ¿cuál crees que sería?

Un animal libre.

¿Qué talento especial te gustaría tener?

Tocar algún instrumento musical.

¿Cuáles son tus escritores favoritos?

Bryce Echenique, Samaniego y George Steiner.

¿Qué persona viva te parece despreciable?

¿Cuántas páginas me das para responder esta pregunta? //