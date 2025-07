Carlos Carlín: “No podemos cambiar un país, pero podemos sumar apoyando proyectos como este”

Carlos Carlín no olvida su primera visita a Aldeas Infantiles SOS Perú. Fue en Chiclayo, hace más de diez años. “Un niño se me acercó y se quedó a mi lado casi todo el tiempo. Me decía ‘papá’”, recuerda el actor. El menor había sido abandonado de bebé en una bolsa de plástico en un parque y creció bajo el cuidado de la organización. Al volver a Lima, Carlín llamó para saber cómo estaba. Le advirtieron que, si pensaba construir un vínculo real y constante con él, podía continuar; pero que si no iba a comprometerse, era mejor no seguir. Desde entonces, no solo es embajador de la causa, también es un aliado convencido y activo de su misión.

“Esa respuesta me confirmó que en Aldeas Infantiles se trabaja con integridad. Lo que hacen es realmente admirable”, destaca. “Desde entonces, colaboro junto a otros artistas, deportistas, empresarios y artistas plásticos, que también están comprometidas con el proyecto”, señala.

En un país donde más del 43% de niños menores de tres años sufre de anemia -la cifra más alta registrada en los últimos seis años, según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES 2024)-, Aldeas Infantiles SOS Perú lanza la segunda edición de la Cena Subasta “Gala de Estrellas Solidarias”, una iniciativa que invita a sumar esfuerzos para garantizar una alimentación oportuna y de calidad desde los primeros años de vida.

“Tenemos que ser conscientes, lúcidos, responsables y comprometidos con el país en el que vivimos. Porque nos quejamos mucho del Perú, pero hacemos muy poco para cambiarlo. Y es cierto que no podemos transformarlo todo de un día para otro, porque es un país complejo, pero sí podemos sumar. Proyectos como este son una forma de hacerlo”, refiere Carlín.

Esta velada solidaria que busca recaudar fondos para brindar 40, 500 raciones de alimentos a niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad, se realizará el 14 de agosto en el Swissotel Lima y contará con una subasta que incluye obras del artista Fito Espinosa y talleres personalizados de Sandra Plevisani, entre otras experiencias exclusivas.

Con más de 30 años de carrera en teatro, cine y televisión, el conductor de “Noches de espectáculo” tiene claro que su rol como figura pública va más allá de los reflectores. “Si tienes una cámara al frente y una voz que la gente escucha, tienes un deber. No solo es firmar autógrafos o tomarte fotos. Es comprometerte con causas que realmente transformen vidas”, reflexiona.

Desde hace más de una década, comparte esta responsabilidad con otros embajadores como Katia Condos, Federico Salazar y Sandra Plevisani, convencido de que si el modelo de Aldeas Infantiles se replicara desde el Estado, el Perú sería un país distinto.

“Este evento no solo se trata de ayudar, sino de ver el impacto real. Chicos que crecieron en Aldeas, que ahora son adultos, tienen familias, emprendimientos y siguen vinculados a su casa de la infancia. Eso te conmueve, te reafirma que vale la pena cada esfuerzo”, remarca.

Las entradas ya están a la venta en Teleticket con descuentos especiales. El precio general es de S/ 380, pero los suscriptores de El Comercio obtienen un 20% de descuento. La entrada incluye acceso a la cena en el Swissotel Lima, un show en vivo y la participación en la subasta solidaria. Además, se entregará un certificado de donación.