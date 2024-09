Carlos Carlín responde por especulaciones de su sexualidad: "Soy una ameba"

El actor peruano Carlos Carlín, conocido por su papel de Tony en la icónica comedia “Pataclaun” (1997), se ha pronunciado sobre las especulaciones respecto a su orientación sexual, dejando entrever que, durante su vida, ha tenido experiencias tanto con hombres y mujeres, por lo que, actualmente, no está interesado en aquel tipo de relacionamiento, ya que se considera una persona asexual, es decir, sin interés en las relaciones íntimas sexuales.

Durante una entrevista exclusiva para El Comercio, el actor reveló que nunca ha sido una persona sexualmente activa y que se percibe a sí mismo como una “ameba”, es decir, sin interés en la interacción sexual. “Cada vez disfruto más de estar solo, en paz. Si pudiera vivir en la playa, sería completamente feliz. Nunca he sido alguien muy sexualmente activo. Soy prácticamente una ameba”, confesó.

En esa misma línea, Carlín dijo en “Magaly TV, la Firme” que había “probado todas las cremas”, por lo que ahora, estaría enfocado en su carrera y el cuidado de sus mascotas. “Yo soy una ameba”, reiteró el actor. “He probado de todo en mi vida, tengo 53 años”, concluyó el mejor amigo de Johanna San Miguel.

De ese modo, el actor evitó las etiquetas para su orientación, tales como la bisexualidad, pansexualidad u homosexualidad, indicando que no le generaba preocupación. “Si quieres ponerme un término, puedes ponerme el término que quieras. He probado todas las cremas y lo he dicho toda la vida”, comentó al reportero de Magaly Medina.

“Rudo”, el nuevo unipersonal de Carlos Carlín





El actor viene promocionado su nuevo unipersonal titulado “Rudo”, donde abordará desde la comedia temas como la masculinidad y vulnerabilidad de la vida. Este show tendrá una única presentación el lunes 23 de setiembre, en el Gran Teatro Nacional, siendo dirigido por el reconocido Italo Cordano, quien ha trabajado previamente con Carlín.

“Aunque mi carrera me mostró cosas nuevas, mi generación tiene ese chip de demostrar que uno es hombre en la cabeza. La vida no se trata de ir yendo por la vida marcando checks para saber que es ser un hombre, sino vivir porque el tiempo no perdona ni al más rudo cuando avanza”, dijo a El Comercio.

La carrera profesional de Carlos también ha tenido un asenso ya que, tuvo un papel en la película “Paddington en Perú”, en donde interpretará a un personaje que recibirá al popular oso británico en tierras peruanas. El filme llegará a los cines peruanos el 1 de enero de 2025, dos meses después de su estreno en el Reino Unido.