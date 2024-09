Rodrigo González, conductor de “Amor y Fuego” reveló, el pasado jueves, una anécdota sobre Andrés Hurtado, conocida figura del espectáculo peruano, a quien llaman Chibolín. Según el presentador, Hurtado visitó la discoteca “Mamut” en Miraflores, junto a varias mujeres, a quienes presuntamente ofreció como acompañantes para los asistentes del local nocturno.

González relató que en aquel entonces, cuando él todavía no era una figura pública y ni siquiera había comenzado sus estudios en comunicaciones, se encontraba en el mencionado establecimiento con un grupo de amigos. “Llegó Chibolín rodeado de un séquito de chicas que parece que las había traído de Risas y Salsas. Sí, esa pinta, ricas y apretaditas. Se acerca a nuestro grupo de amigos, se presenta y dice: ‘Han visto a mis amigas, si alguno quisiera algo, conmigo es’”, narró González.

El conductor agregó que su testimonio es verídico, afirmando: “Yo lo viví, yo lo vi, yo lo escuché, yo era parte de ese grupo que más adelante iba a ser presentador de televisión e iba a contar el testimonio de lo que a mí me consta.”

Sobre la intención de Hurtado con sus palabras, González expresó su incertidumbre: “¿Qué quiso decir con eso? No lo sé, pero las ofreció a todas. No sé si tiene alma de Roberto Carlos y es el hombre del millón de amigas. Como ese he escuchado varios testimonios, no me lo han contado, no es una fuente cercana, yo era parte de ese grupo.”

Andrés Hurtado fue acusado de tráfico de influencias





Estas declaraciones de Rodrigo González se producen en el contexto de las graves acusaciones que enfrenta Andrés Hurtado por presunto tráfico de influencias y corrupción de funcionarios. Ana Siucho, esposa del futbolista Edison Flores, acusó a Hurtado de interferir en una investigación fiscal sobre lavado de activos contra Javier Miu Lei, primo de Siucho.

Según la empresaria, Hurtado habría apoyado a Miu Lei tras ayudar a su hermano Roberto Siucho, facilitando el contacto entre Miu Lei y la fiscal Elizabeth Peralta. La Fiscalía había incautado a Miu Lei 100 kilos de oro, supuestamente extraídos de forma ilegal, que según Ana, fueron liberados. Por sus gestiones, Hurtado habría solicitado 1 millón de dólares.