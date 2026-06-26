La cantante otorgó un plazo de 48 horas al conductor de Willax TV para que se retracte de sus acusaciones. | Foto: Instagram (Captura) / Willax TV / Composición EC
La cantante otorgó un plazo de 48 horas al conductor de Willax TV para que se retracte de sus acusaciones. | Foto: Instagram (Captura) / Willax TV / Composición EC
Por Redacción EC

La cantante de cumbia Yolanda Medina envió una carta notarial al conductor Rodrigo González ‘Peluchín’ para exigirle una rectificación en el plazo de 48 horas, luego de que en su programa “Amor y Fuego” afirmara que ella habría estado involucrada en un triángulo amoroso con el padre del hijo de Marisol.

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