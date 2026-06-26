La cantante de cumbia Yolanda Medina envió una carta notarial al conductor Rodrigo González ‘Peluchín’ para exigirle una rectificación en el plazo de 48 horas, luego de que en su programa “Amor y Fuego” afirmara que ella habría estado involucrada en un triángulo amoroso con el padre del hijo de Marisol.

A través de sus redes sociales, Medina pidió que el presentador demostrara pruebas de las afirmaciones, asegurando que se está dañando su honor con testimonios que no se ajustan a la verdad.

Yolanda Medina

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En el documento legal, citado por Trome, la líder de Alma Bella detalló que, el pasado lunes 19 de junio, se emitieron comentarios que afectan su reputación e imagen personal, “específicamente al aseverar de manera errónea que se entrometió en una relación sentimental”.

“Yo no sé cómo tienes en tu cabeza que yo me he metido en una relación, asegurando, afirmando, en qué momento. Te está diciendo cosas que son mentiras, vas a tener que demostrar que yo he tenido un triángulo amoroso con ese señor, yo sé mi verdad”, acotó Medina en su descargo.

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Por otro lado, la intérprete también se refirió al conflicto legal que mantiene con Marisol, quien recientemente celebró en redes sociales el archivo de una denuncia interpuesta por Medina tras ser tildada como la tercera en discordia con su expareja George Núñez.

Ante la publicación de su colega, que calificó el fallo como “justicia divina”, Medina manifestó su sorpresa por no haber sido notificada formalmente, criticando la exposición pública del caso, señalando que la resolución judicial no es firme y que su defensa interpondrá el recurso de apelación.

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