Pamela Franco reapareció en la televisión, esta vez para promocionar su nuevo tema junto a la agrupación Alma bella de Yolanda Medina. La cantante recorrió varios programas de espectáculo, entre ellos ‘Todo se filtra’ de Kurt Villavicencio; sin embargo, durante esta última entrevista ocurrió un desplante que fue duramente criticado.

Metiche se caracteriza por ser directo y no guardarse nada, y esta vez no fue la excepción. El presentador de televisión hizo varias preguntas incómodas relacionadas con el pelotero Christian Cueva .

En un inicio, Pamela Franco respondió a los cuestionamientos de manera alturada; sin embargo, la chimbotana y sus compañeras perdieron la paciencia con el paso de los minutos y lo hicieron evidente.

“No me puedes decir frente a un cámara si me siento mal o prácticamente echándome la culpa de todos los problemas que se están dando, inclusive hablando de niños”, comentó la expareja de Christian Domínguez con notable incomodidad.

Posteriormente, Yolanda Medina agarró el micrófono y la defendió: “Kurtcito, estás haciendo una fábula. Cada quien es dueño de sus acciones, no solo las mujeres somos culpables de lo que le pasa a un matrimonio. Solamente chancan a Pamela, ya basta, estamos trabajando, somos mujeres trabajadoras y no vamos a venir a un programa donde digas ‘tú eres la amante’, ya basta, se acabó ”, expresó la cantante de cumbia.

Yolanda Medina cuadró a Kurt Villavicencio por decirle 'amante' a Pamela Franco. Video: Todo se filtra

Las preguntas de Kurt Villavicencio seguían, ante esto, ambas artistas se retiraron en medio de risas. Incluso, una de las integrantes de Alma bella junto a Medina jalaron del brazo a Pamela Franco y la terminaron de sacar del set de televisión. “Ya, chau, gracias”, comentaron durante su salida.

Este desplante fue duramente criticado por Magaly Medina, quien las calificó de “malcriadas” e “irrespetuosas” por dejar con la palabra en la boca al popular Metiche.