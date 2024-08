Tras ausentarse por varias semanas de la televisión, Pamela Franco reapareció frente a las pantallas para ofrecer una entrevista al espacio “Más Espectáculos”, donde conversó con Jazmín Pinedo y habló sobre sus proyectos musicales y lo que la impulsó a volver a la televisión.

“La vida continua y parte de mi trabajo es la televisión, hacer mis musicales y hoy me toca hacer un musical… No han pasado totalmente las cosas, pero siento que no puedo darme el lujo de parar, esto es parte de mi carrera, es lo que me toca, tengo que dar la cara y tengo que seguir trabajando. No puedo detenerme, quedarme en casa llorando, hay una niña que me necesita. He pasado muchas cosas en la vida, siento que tengo que afrontar las cosas”, respondió.

“¿Te animarías a oficializar tu relación con Christian Cueva?”, preguntó la conductora Jazmín Pinedo, quien hizo hincapié en que ella se pone en los zapatos de sus entrevistados y prefiere no ahondar en sus vidas privadas.

“Hoy no quiero hablar de terceras personas, porque hoy él es una tercera persona en mi vida, mi prioridad es mi hija. Yo ahora me voy a enfocar en mí, mi trabajo y mi familia. Lo que pase con mi vida, personal o profesional, se verá. Es lo que todo el mundo quiere saber, no quiero tocarlo”, respondió Franco.

“No entiendo porque tengo que ponerle título o porque tengo la obligación de estar frente a una cámara y decir que pasa con mi vida amorosa, personal. Eso solamente lo decido yo y si en algún momento decido hablar, eso parte de mí. De repente nunca pasa, uno nunca sabe y no voy a escupir al cielo. Estoy centrada en otras cosas”, agregó, evitando las interrogantes sobre su relación con Christian Cueva.

Como se recuerda, Pamela Franco y Christian Cueva se han visto involucrados en las últimas semanas luego que Pamela López, aún esposa del futbolista, señalara a la cantante como una de las mujeres con las que ‘Cuevita’ le fue infiel durante su matrimonio.

