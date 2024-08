En medio de la polémica de Christian Cueva tras la difusión de imágenes en las que aparece ejerciendo violencia contra su esposa Pamela López, apareció el exfutbolista Luis ‘Cuto’ Guadalupe, quien se mostró preocupado por la actualidad de ‘Cuevita’ y dijo que no se sumará al cargamontón en su contra.

En conversación con “América Hoy”, el popular ‘Cuto’ Guadalupe aseguró que quiere a Christian Cueva como si fuera su hijo. Además, resaltó que conversó con él tras la polémica y que incluso lloró en una videollamada.

“Yo lo considero a Cueva más que un amigo, yo lo considero como un hijo. Es un buen muchacho. Yo no me sumo, nunca me voy a sumar al cargamontón y a justificar tampoco. Hizo mal, yo lo voy a agarrar y voy a hablar con él”, aseguró Guadalupe.

“Yo he llorado cuando he hablado con él por videollamada. Nadie se pone a pensar si este muchacho puede pasar después, atentar contra su propia vida. Nadie se pone a pensar eso, él es el malo, tiene que morir porque es el malo. Solamente le he dicho: ‘acá está tu viejo’, cuenta conmigo para lo que sea. Él quiere su calma, quiere su paz, quiere trabajar para con esa plata ayudar a su familia, a sus hijos, a sus padres”, añadió el exfutbolista.

Cuto Guadalupe defiende a Christian Cueva

Por otro lado, Luis Guadalupe también se refirió a las imágenes que se filtraron en las que aparece junto a Christian Cueva y Melissa Klug, siendo la última vinculada al popular ‘Aladino’ como una de las mujeres con las que le habría sido infiel a su esposa Pamela López. Según explicó el Cuto, fue solo una coincidencia.

“Es en el restaurante, coincidieron ese día que vinieron. Creo que ha sido antes de la pandemia, pero hace tiempo. Ha sido la única vez que considero que cueva llegó con los chicos de la San Martín e invitó a los chicos, Melissa llegó con la ‘Chama’ y las personas que ella siempre anda”, contó.

“No soy quién para juzgar a nadie. A mí, a mis 48 años, no me sorprende nada de la vida”, finalizó el Cuto.

¿Quién pagó las cirugías de Pamela López y Pamela Franco?