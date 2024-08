Luego de que Nardha Velarde revelara que Pamela López, expareja de Christian Cueva, estuvo teniendo un romance clandestino con su esposo Luis Fernando Rodríguez, la modelo Macarena Gastaldo se pronunció sobre el tema, dando a entender que ella ya conocía esta situación y que previamente se lo había advertido al público peruano. A continuación, te contamos qué dijo exactamente la argentina.

¿QUÉ DIJO MACARENA GASTALDO TRAS LAS REVELACIONES DE NARDHA VELARDE?

Mediante su cuenta de Instagram, Macarena Gastaldo quiso dejar en claro que ella ya conocía las revelaciones de Nardha Velarde, por lo que recordó las declaraciones que hizo sobre la aún esposa de Christian Cueva.

“Yo les avisé”, expresó la empresaria argentina en un conciso y claro mensaje, el cual no pasó desapercibido para el influencer Ric La Torre, quien no dudó en compartirlo en su canal de difusión de Instagram.

Mensaje irónico de Macarena Gastaldo | Foto: Captura de Instagram

Cabe recordar que Macarena Gastaldo fue mencionada por Pamela López en la lista de presuntas infidelidades de Christian Cueva, por lo que pronto salió al frente para desmentir cualquier vínculo con el futbolista y para lanzar una advertencia a la aún esposa de ‘Aladino’ si sigue mencionando su nombre.

“Puedo contar cosas de ella de lo que hizo en esa discoteca estando casada, pero me voy a quedar callada porque no me quiero meter en este lío”, expresó Gastaldo en el programa “Amor y Fuego”. “Pregúntenle a ella qué pasó ese día, ella sabe. Así como ella me mencionó a mí, si lo sigue haciendo, yo no me voy a quedar callada”, agregó.

¿QUÉ DIJERON PAMELA LÓPEZ Y LUIS FERNANDO RODRÍGUEZ SOBRE LOS RUMORES DE SU ROMANCE?

Tras las acusaciones de ser “la manzana de la discordia” en el matrimonio entre Luis Fernando Rodríguez y Nardha Velarde, Pamela López envió un mensaje de WhatsApp a la producción de “Magaly TV: La Firme” donde explicaba que solo tiene un vínculo de amistad con el empresario y que ella asegura saber que el involucrado solo mantenía un vínculo de paternidad con su aún esposa.

“Al señor que menciona (Velarde), lo conocí y hemos afianzado un vínculo de amistad con él y mi grupo de amigas en un viaje familiar, donde pude ver que ellos mantenían únicamente una relación de buenos padres, tal como él nos indicó”, explicó López.

Por otro lado, Luis Fernando Rodríguez aseguró que no mantiene ningún tipo de relación amorosa con Pamela López; sin embargo, también quiso aclarar que se encuentra soltero y actualmente mantiene un vínculo de paternidad con Velarde.

“[...] Recalco que no he tenido ni tengo ningún tipo de relación sentimental con Pamela López”, manifestó Rodríguez en un video que se difundió en “Amor y Fuego”. “Actualmente, ella (Nardha Velarde) y yo nos encontramos separados por desavenencias, pero siempre salvaguardando el rol de buenos padres y una comprensión mutua”, detalló.

¿QUÉ DIJO NARDHA VELARDE SOBRE EL VÍNCULO ENTRE SU ESPOSO LUIS FERNANDO RODRÍGUEZ Y PAMELA LÓPEZ?

Nardha Velarde emitió un comunicado tras la vinculación de su esposo Luis Fernando Rodríguez con Pamela López. Según señaló, todo su círculo sabía que estaba en una relación con el padre de su hija.

“Ante las evidentes imágenes emitidas en un programa de espectáculos y diferentes medios de comunicación, informo que después de nueve años de relación en convivencia con el señor Luis Fernando Rodríguez Córdova, doy por finalizada la misma”, se lee en el pronunciamiento.

“Quiero dejar en claro que nuestros familiares, amistades y círculo social tenían conocimiento de la relación que yo mantenía con el señor Rodríguez, ante eso cualquier otro argumento donde de pretenda insinuar que solo teníamos un vínculo de padres es totalmente falso y mal intencionado”, agregó.

¿CUÁL FUE LA REACCIÓN DE MACARENA GASTALDO TRAS SER VINCULADA CON CHRISTIAN CUEVA?

Luego de que Pamela Lopez mencionara el nombre de Macarena Gastaldo en la lista de mujeres con las que Christian Cueva le fue infiel, la modelo argentina utilizó sus historias de Instagram para negar categóricamente cualquier vínculo con el volante nacional.

“Pueden dejar de vincularme, por favor, con gente que no tengo nada que ver. No sé con qué fundamento aparece mi nombre en un lío ajeno. No tengo nada que ver y no me rompan las b... que estoy tranquila”, escribió la exchica reality.

¿QUÉ NOMBRES APARECEN EN LA LISTA DE PRESUNTAS INFIDELIDADES DE CHRISTIAN CUEVA?

En diálogo con Magaly Medina, Pamela López proporcionó una lista de nombres de celebridades vinculadas con las infidelidades de su esposo. En una conversación de WhatsApp que compartió la madre de los hijos del deportista, aparece Cueva confirmando sus vínculos con varias figuras del espectáculo, entre ellas Melissa Klug, Pamela Franco, Shirley Arica, Chris Soifer, Macarena Gastaldo y Alexandra Méndez.

Sin embargo, López también indicó que también hubo infidelidades del mediocampista con otras mujeres fuera de la farándula, llamadas Ingrid y Nena, entre 2013 y 2015.